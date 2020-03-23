Fiorentina'dan Fatih Terim'e destek mesajı İtalya Serie A Ligi ekiplerinden Fiorentina, korona virüse yakalanan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim için destek mesajı yayımladı.

İtalya Serie A Ligi ekiplerinden Fiorentina, korona virüse yakalanan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim için destek mesajı yayımladı.

Fiorentina, korona virüs testi pozitif çıkan Fatih Terim'i unutmadı. Bir dönem Terim'in de çalıştırmış olduğu İtalyan temsilcisinin sosyal medya hesabından deneyimli teknik adamın 1 numaralı Fiorentina formasıyla çekilmiş fotoğrafı paylaşıldı ve üstüne 'Haydi İmparator' notu düşüldü. - İSTANBUL

Kaynak: İHA