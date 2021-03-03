Fiorentina - AS Roma maçı ne zaman saat kaçta? Fiorentina - AS Roma hangi kanalda? Fiorentina - AS Roma maçı şifresiz mi?
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Fiorentina - AS Roma maçı ne zaman saat kaçta? Fiorentina - AS Roma hangi kanalda? Fiorentina - AS Roma maçı şifresiz mi?

03.03.2021 07:47 | Son Güncelleme: 03.03.2021 07:51
Fiorentina - AS Roma maçı ne zaman saat kaçta? Fiorentina - AS Roma hangi kanalda? Fiorentina - AS Roma maçı şifresiz mi?

Seria A'da futbol heyecanı tüm hızıyla devam ederken sporseverler Fiorentina - AS Roma maçı hakkında araştırma yapmaya başladı. Peki, Fiorentina - AS Roma maçı hangi kanalda? Fiorentina - AS Roma maçı şifresiz canlı izlenecek mi? Fiorentina - AS Roma maçı ne zaman, saat kaçta?

Seria A'da futbol büyük önem taşıyan maçta Fiorentina - AS Roma maçı ile karşı karşıya gelecek. Peki, Fiorentina - AS Roma maçı ne zaman, saat kaçta? Fiorentina - AS Roma maçı hangi kanalda, hakemi kim? Fiorentina - AS Roma maçı şifresiz canlı izlenecek mi? İşte detaylar

FİORENTİNA - AS ROMA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fiorentina - AS Roma, Seria A'da maçı 03.03. 2021 Çarşamba günü oynanacak. Maçın başlama saati 22.45

FİORENTİNA - AS ROMA MAÇI HANGİ KANALDA?

Fiorentina - AS Roma maçı Bein Sports Max 2 kanalından yayınlanacak.

FİORENTİNA - AS ROMA MAÇI CANLI ŞİFRESİZ İZLENECEK Mİ?

Fiorentina - AS Roma maçını izlemek için BeinSports kullanıcısı olmalısınız.

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