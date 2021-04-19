FINVER tam gaz devam ediyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

FINVER tam gaz devam ediyor

FINVER tam gaz devam ediyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler tarafından başlatılan Fındık Verimliliği (FINVER) Projesi, 300 dönümlük fındık bahçelerinde devam ediyor.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler tarafından başlatılan Fındık Verimliliği (FINVER) Projesi, 300 dönümlük fındık bahçelerinde devam ediyor.

Geçtiğimiz yıl 300 dönüm fındık bahçesinde pilot uygulaması başlanan FINVER Projesi'nde çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Büyükşehir Belediyesi ve ORTAR A.Ş. tarafından işbirliği ile yürütülen proje ile üreticilere fındıkta verimi artırıcı çalışmalarla örnek olunması hedefleniyor.

Bahçelerin tüm bakımları yapılıyor

Büyükşehir Belediyesi tarafından geçtiğimiz yıl 300 dönümlük fındık bahçesinde pilot uygulaması sürdürülen proje kapsamında fındığın yüksek kalitede elde edilebilmesi için bahçelerde A'dan Z'ye çalışma yapılıyor. Bu kapsamda daha önce temizlik, budama, ilaçlama, kireç takviyesi ve kışlık gübre uygulaması yapılan bahçelere şimdi de şimdide toprağın havalandırılması yapılıyor.

"Fındıkta verimi arttırmayı hedefliyoruz"

Yılın dört mevsimi bakım isteyen fındık bahçelerinde yeni hasat sezonu için hazırlıkların yapıldığını belirten Ordu Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Asım Suyabatmaz, "Yapılan bu çalışmalar sonucunda fındığın verimini artırmayı hedefliyoruz" dedi.

Bu yıl 300 dönümlük fındık bahçesinde pilot uygulaması yapılan projenin, gelecek yıl bin dönümlük arazi üzerinde yapmayı planladıklarını belirten Başkan Danışmanı Suyabatmaz, şu bilgileri verdi: "Geçtiğimiz yıl başladığımız projede istediğimiz seviyelere ulaştık. ORTAR A.Ş. tarafından yürütülen projede fındık bahçelerinin A'dan Z'ye bütün bakımları yapılıyor. Üreticilerimizden kiralanan atıl vaziyetteki fındık bahçelerine şu ana kadar sürgün alımı, budama, kireç uygulaması, bordo bulamacı, gübreleme, bentonit uygulaması, külleme-kozalak akarı mücadelesi ve yapraktan gübreleme çalışmaları yapıldı. ORTAR A.Ş. bünyesinde görev yapan ziraat mühendisi arkadaşlarımızın eşliğinde yürütülen çalışmalarda son olarak Çapalama ve Su tutma kapasitelerinin oluşturulması çalışması yapıldı. Mart ve nisan aylarında uygulanan bu çalışma ile eğimli arazilerde bulunan ocaklarda su tutma kapasiteleri artırıldı. Ayrıca çapa makinası ile fındık ocaklarının etrafı dal iz düşümü hizasında çapalama makinası ile havalandırıldı. Şu ana kadar çalışmalar istediğimiz seviyede ilerliyor. Projedeki hedefimiz gelecek yıl bin dönüme çıkartarak daha fazla üreticiye ulaşmak."

Öte yandan Ordu Büyükşehir Belediyesi daha önce de uygulamaya koyduğu ve büyük başarı elde ettiği 'Fındığa Büyükşehir Eli Dokunuyor' ve 'Fındık Dalda, Aklın İşçide Kalmasın' projeleri ile üreticilerden tam not almıştı. - ORDU

FINVER tam gaz devam ediyor
FINVER tam gaz devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Mustafa Şentop Fahrettin Altun Yıldırım Akbulut Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Nur Sürer Şeyma Subaşı Demet Akalın Acun Ilıcalı
Spor Cenk Tosun Cüneyt Çakır Bülent Uygun Yılmaz Vural Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Uefa İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: FINVER tam gaz devam ediyor - Ekonomi Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.4.2021 15:36:41. #1.16#

title