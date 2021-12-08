Fintech şirketleri yeni iş birlikleriyle pazar payını artırıyor

Uluslararası fintech şirketi dxFeed, finansal veri akışını NinjaTra-der'ın yazılımına entegre ettiğini açıkladı. NinjaTrader kullanıcılarını vadeli işlemler, hisse senetleri için eşanlı ve tarihsel derinlikli veri akışıyla buluşturan dxFeed, grubun Türkiye'deki ilk ve tek veri sağlayıcısı olarak hizmet verecek.

Hızla büyüyen fintech pazarı, yeni açılımları da beraberinde getiriyor. Türkiye paza-rına 2015'ten bu yana hizmet veren finansal veri sağlayıcı dxFeed, trader ve yatırım-cılara yönelik işlem platformu NinjaTrader LLC ile yeni bir iş birliğine imza attı. Borsa İstanbul piyasa verilerinin dağıtımını yapan dxFeed bu kapsamda, NinjaTrader kulla-nıcılarının geçmiş ve gerçek zamanlı piyasa verilerine erişmesini sağlayacak. Yeni an-laşmayla Türkiye'deki faaliyetlerini genişlettiklerini belirten dxFeed Genel Müdürü Dmitry Parilov, "Sunduğumuz derinlikli veri akışıyla yatırımcılara, fiyat eğilimlerini tahmin etme, piyasa risklerini hesaplama gibi kritik konularda kılavuzluk ediyoruz. Yeni iş birliğimizle NinjaTrader kullanıcılarının Türkiye menkul kıymetler piyasası veri-lerine ulaşmasına olanak tanıyan bir entegrasyon oluşturduk. Böylece kullanıcılar, NinjaTrader platformuna eklenen abonelik sayfası üzerinden Türkiye'deki vadeli ve hisse senedi işlemlerine ait eşanlı ya da belirli tarih aralığındaki piyasa verilerine eri-şebiliyor" dedi.

ÇOKLU GÜVENLİK VE ÖLÇEKLENEBİLİRLİK GARANTİSİ

2020'de aldığı 139 milyon dolar fonlama ile Avrupa'da 18'inci, Ortadoğu ülkeleri ara-sında ise 3'üncü sırada yer alan Türkiye fintech pazarının hızlı bir büyüme içerisinde olduğunu belirten Dmitry Parilov, sözlerine şöyle devam etti:

"Türkiye'de piyasa verileri için yüksek bir standart oluşturmayı hedefliyoruz. Daha önce NinjaTrader kullanıcıları için Türkiye piyasalarına ait veri akışı mevcut değildi. Artık sadece veri desteği sağlamıyor, kullanıcıların hız ve güvenlik beklentilerini de karşılıyoruz. NinjaTrader'ın Türkiye'deki tek veri sağlayıcısı olarak çoklu güvenlik ve ölçeklenebilirlik garantisi de veriyoruz."

TÜRK PAZARINDAKİ DENEYİM İŞ BİRLİĞİ GETİRDİ

İşbirliğine dair değerlendirmelerde bulunan NinjaTrader İş Geliştirme Başkan Yar-dımcısı Ryan Sindelar ise, "Türkiye'deki platform kullanıcılarımız, yerel piyasa verile-rine ulaşmakta zorluk yaşıyordu. dxFeed ile el sıkışmamızın sonucunda kullanıcıları-mız piyasa verilerine gerçek ve geçmiş zamanı içine alan bir derinlikte ulaşabilecek. Veri akışında dünya çapında kapsamlı deneyime sahip dxFeed'in Türkiye pazarındaki deneyimi ve hakimiyeti bizi bu iş birliğine yöneltti. dxFeed'in yerel unsurları dikkate alan hizmet prensibi, kullancılarımız için büyük bir avantaj" diye belirtti.

Demirören Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri

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