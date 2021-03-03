Fintech nedir? Fintech ekosistemi hakkında detaylar...

Fintech, işletmelerden tüketicilere kadar finansal hizmetlerdeki her türlü teknolojiyi kapsayan bir endüstri olan finansal teknolojiyi tanımlamak için kullanılan bir terimdir. Fintech nedir? Fintech ekosistemi hakkında detaylar...

FİNTECH NEDİR?

Fintech, işletmelerden tüketicilere kadar finansal hizmetlerdeki her türlü teknolojiyi kapsayan bir endüstri olan finansal teknolojiyi tanımlamak için kullanılan bir terimdir. Fintech, yazılım veya diğer teknolojiler aracılığıyla finansal hizmetler sunan ve mobil ödeme uygulamalarından kripto para birimine kadar her şeyi içeren herhangi bir şirketi tanımlar.

Genel olarak fintech, finansal hizmetleri gerçekleştirmek veya bunlarla bağlantı kurmak için interneti, mobil cihazları, yazılım teknolojisini veya bulut hizmetlerini kullanan herhangi bir şirketi tanımlar. Birçok fintech ürünü, kullanım kolaylığı için tüketicilerin finansmanını teknolojiyle birleştirmek için tasarlanmıştır, ancak bu terim aynı zamanda işletmeler arası (B2B) teknolojiler için de geçerlidir.

Fintech, düzinelerce uygulamayla ilerleme kaydetti ve tüketicilerin finansmanlarına erişim şeklini değiştirdi. Square ( SQ ) - Get Report gibi mobil ödeme uygulamalarından sigorta ve yatırım şirketlerine kadar, fintech geleneksel finans ve bankacılık endüstrilerini alt üst etti - ve potansiyel olarak geleneksel, gerçek mekanda faaliyet gösteren bankalar veya finans kurumları için bir tehdit oluşturuyor.

Başlangıçta, fintech, bankaların veya diğer finans kurumlarının arka uç sistemlerine uygulanan teknolojiye atıfta bulundu - ancak o zamandan beri daha tüketici odaklı diğer birçok uygulamayı kapsayacak şekilde büyüdü.

2020'de, bu teknoloji aracılığıyla (ve genellikle akıllı telefonunuzda) fonları yönetmek, hisse senedi ticareti yapmak, yiyecek için ödeme yapmak veya sigortayı yönetmek mümkündür.

Fintech tarafından sağlanan araçlar, birçok tüketicinin maliyesini izleme, yönetme ve kolaylaştırma şeklini değiştiriyor. Aslında, 2016 verilerine göre , insanlar mali durumlarını yönetmek için bir ila üç uygulama kullanıyor. Ve yatırımcılar sektörde yükselişe geçiyor gibi görünüyor. CNBC'ye göre , fintech yatırımı yalnızca 2017'de% 18 arttı.

Fintech Örnekleri



Peki 2020'de fintech nasıl kullanılıyor ve geleneksel kullanımlarından bazıları nelerdir?

1. Kitle Fonlaması Platformları

Kickstarter, Patreon , GoFundMe ve diğerleri gibi şirketler , geleneksel bankacılığın dışındaki fintech yelpazesini göstermektedir.

Kitle fonlaması platformları, internet ve uygulama kullanıcılarının platformdaki diğerlerinden para gönderip almasına izin verir ve bireylerin veya işletmelerin aynı yerde çeşitli kaynaklardan fon toplamasına izin verir.

Kredi için geleneksel bir bankaya gitmek zorunda kalmak yerine, bir proje veya şirketin desteği için doğrudan yatırımcılara gitmek artık mümkün. Ve uygulamaları aile ve arkadaş finansmanından hayran ve kullanıcı finansmanına kadar çeşitlilik gösterirken, kitlesel fonlama platformlarının sayısı yıllar içinde katlandı.

2. Blockchain ve Cryptocurrency

Cryptocurrency ve blockchain, fintech'in hareket halindeki ayırt edici örnekleridir.

Coinbase ve Gemini gibi kripto para borsaları, kullanıcıları bitcoin veya litecoin gibi kripto para birimlerini almaya veya satmaya bağlar .

Ancak kriptoya ek olarak, BlockVerify gibi blockchain hizmetleri, provenans verilerini blockchain üzerinde tutarak dolandırıcılığın azaltılmasına yardımcı olur . Ve kripto para birimi ve hatta blok zinciri, fintech'in biraz tartışmalı kullanımları olsa da, son yıllarda kesinlikle yatırım dünyasının bazı kısımlarını fırtına ile ele geçirdiler.

3. Mobil Ödemeler

Görünüşe göre akıllı telefonu olan herkes bir çeşit mobil ödeme kullanıyor. Aslında, Statista verilerine göre , küresel mobil ödeme pazarı 2019'da 1 trilyon doları geçme yolunda ilerliyor .

Giderek daha karmaşık hale gelen teknolojiyi kullanarak, tüketicilerin çevrimiçi veya mobil cihazlarda para ve ödeme alışverişinde bulunmasına olanak tanıyan hizmetler ortaya çıktı - popüler ödeme uygulaması Venmo dahil.

Apple ( AAPL ) - Rapor Alınve Alibaba ( BABA ) - Rapor Al , Apple Pay veya Alipay ile mobil ödeme işine dahil oldu.

4. Sigorta

Fintech, sigorta sektörünü bile alt üst etti. Aslında, insurtech (sözde) araba sigortasından ev sigortasına ve veri korumaya kadar her şeyi içeriyor.

Ayrıca, CNBC'ye göre, sigorta şirketi Oscar Health'in geçen yılın Mart ayında 3,2 milyar dolar değerinde 165 milyon dolarlık finansman sağlamasıyla insurtech girişimleri giderek daha fazla fon çekiyor.

Ek olarak, popüler kişisel finans şirketi Credit Karma, 2019'da Forbes'a göre 4 milyar dolar değerinde idi.

5. Robo-Danışmanlık ve Stok Ticareti Uygulamaları

Robo-danışmanlık , verimliliği artıran ve maliyetleri düşüren algoritmaya dayalı varlık önerileri ve portföy yönetimi sağlayarak varlık yönetimi sektörünü altüst etti.

Çeşitli portföy seçeneklerini 7/24 analiz edebilen daha ileri teknolojinin yükselişinden bu yana, finans kurumları, Charles Schwab ( SCHW ) gibi - Rapor Al ve Öncü gibi çevrimiçi robo-danışmanlık hizmetleri sunmaya adapte oldular .

Ek olarak, diğer popüler robo-danışmanlık hizmetleri Betterment ve Ellevest'i içerir.

Belki de fintech alanındaki en popüler ve en büyük yeniliklerden biri hisse senedi alım satım uygulamalarının geliştirilmesidir. Bir zamanlar yatırımcılar doğrudan NYSE veya Nasdaq gibi bir borsaya gitmek zorunda kaldıklarında, artık yatırımcılar mobil cihazlarında parmak dokunuşuyla hisse senedi alıp satabilirler.

Robinhood veya Meşe Palamudu gibi ucuz ve düşük minimum uygulamalarla , herhangi bir bütçeyle herhangi bir yerden yatırım yapmak hiç bu kadar kolay olmamıştı.

6. Bütçeleme Uygulamaları

2019'da fintech'in en yaygın kullanımlarından biri, yıllar içinde katlanarak popülerliği artan tüketiciler için uygulamaları bütçelemektir .

Önceden, tüketiciler, mali durumlarını takip etmek için kendi bütçelerini oluşturmalı, kontroller toplamalı veya excel e-tablolarında gezinmelidir. Ancak fintech devriminin finansal hizmet uygulamalarının geliştirilmesini teşvik etmesinden sonra, tüketiciler gelirlerini, giderlerini ve tüketicilerin paraları hakkında düşünme biçiminde devrim yaratan diğer bütçe araçlarını kolayca ve verimli bir şekilde takip edebilirler.

Intuit'in ( INTU ) - Get Report Mint gibi bütçe uygulamaları, tüketicilerin gelirlerini, aylık ödemelerini, harcamalarını ve daha fazlasını mobil cihazlarından izlemelerine yardımcı olur.

Fintech'i Kim Kullanıyor?

Çoğumuz telefonumuzda bir veya iki bütçe uygulamasına sahip olsak da, diğer fintech kullanıcıları kimler? Ve fintech farklı şekillerde nasıl kullanılıyor?

B2B (İşletmeden İşletmeye)

Fintech geliştirilmeden önce, işletmeler kredi ve finansman elde etmek için bankalara giderdi. Ancak fintech'in ortaya çıkmasıyla, işletmeler mobil teknoloji aracılığıyla kolayca kredi, finansman ve diğer finansal hizmetleri alabilirler.

Ek olarak, bulut tabanlı platformlar ve hatta Salesforce ( CRM ) - Get Report gibi müşteri ilişkileri yönetimi hizmetleri , şirketlerin hizmetlerini iyileştirmeye yardımcı olmak için finansal verilerle etkileşime girmesine olanak tanıyan B2B hizmetleri sağlar.

B2C (İşletmeden Müşteriye)

Tabii ki, fintech'in müşterilere veya B2C uygulamalarına yönelik birçok işi vardır. PayPal , Venmo ve Apple Pay gibi nakit uygulamalarının tümü, müşterilerin veya müşterilerin internet veya mobil teknoloji aracılığıyla para transfer etmelerine olanak tanır ve Mint gibi bütçe uygulamaları, müşterilerin mali durumlarını ve harcamalarını yönetmelerine olanak tanır.

Bankacılık sektörününfintech'e yönelik ilk girişimlerinin çoğu, borç verme ve ödeme hizmetleri gibi B2C uygulamalarına odaklandı.