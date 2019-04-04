Fintech İstanbul, Ey, Mastercard ve Oracle ile Daha Güçlü

Bankalararası Kart Merkezi (BKM) desteğiyle 2016 yılında kurulan FinTech İstanbul, üç yılı başarıyla geride bırakırken FinTech sektörünün önde gelen markalarıyla güçlenmeyi sürdürüyor.

BKM'den yapılan açıklamaya göre, FinTech İstanbul küresel danışmanlık ve teknoloji devleri Ernst & Young (EY), Mastercard ve Oracle tarafından sağlanan destekle başarıyla yürüttüğü faaliyetlerine yenilerini ekleyecek.

FinTech dünyanın açık ara en çok ilgi çeken ve yatırım alan girişimcilik ve faaliyet alanlarından birisini oluşturuyor. Bankalararası Kart Merkezi (BKM) desteğiyle 2016'da ülkemizdeki FinTech oyuncularını bir araya getirme ve ekosistemin sağlıklı büyümesi için gereken yapı taşlarını bir arada toplama amacıyla kurulan FinTech İstanbul, kısa sürede Türkiye'de ekosistemin buluşma noktası haline geldi.

Platform, kurulduğu günden bu yana FinTech ve blockchain eğitimleri düzenleyerek, uluslararası konuşmacılarla etkinlikler gerçekleştirerek, uluslararası FinTech Hubları ile iş birliği yaparak ve kaliteli içerikler sunarak ekosistemin tüm paydaşlarına fayda sağlamayı sürdürüyor. FinTech İstanbul, yeni dönemde danışmanlık ve teknoloji alanında faaliyet gösteren EY, Mastercard ve Oracle gibi küresel firmaların desteğiyle faaliyetlerini sürdürecek. EY, Mastercard ve Oracle'ı destekçileri arasına katan FinTech İstanbul; bundan böyle içerik, etkinlik, yayın ve eğitim ana başlıklarında sunduğu faaliyetlerinde yeni destekçilerinin de güçlerini ve deneyimini ekosistemle buluşturacak.

"FinTech İstanbul, bu alanda Türkiye'nin buluşma noktası olmaya devam edecek"

Açıklamada görüşlerine yer verilen BKM Genel Müdürü Soner Canko, yeni anlaşmalar çerçevesinde FinTech İstanbul'un ana destekçisi olmaya devam ettiklerini belirterek, "FinTech kavramıyla çok uzun zaman önce tanışmış ve bu alandaki fırsatları görerek Türkiye'nin gündemine taşımış bir kurum olarak FinTech İstanbul tarafından üretilen içeriklerin, düzenlenen etkinlik ve eğitimlerin sektörde çok olumlu geri dönüşlerini görüyoruz. Yeni dönemde daha da güçlenen FinTech İstanbul, bu alanda Türkiye'nin buluşma noktası olmaya devam edecek." ifadelerini kullandı.

EY Türkiye Danışmanlık Bölümü Ortağı Emre Beşli de EY Türkiye olarak FinTech kavramının Türkiye için çok önemli olduğuna inandıklarını aktararak, "Bu kavramın sadece finansal hizmetlerin sunum şeklinin değişmesinden ibaret olmadığının bilincindeyiz. Buradaki geniş ekosistemin ekonomi politikalarını etkileme gücüne sahip olduğunu ve çok önemli yeni fırsatlar oluşturduğunu görüyoruz. Bu çerçevede, FinTech ekosisteminin gelişmesine katkıda bulunmak amacıyla FinTech İstanbul destekçileri arasında yer almaktan mutluluk duyuyoruz." bilgisini kullandı.

Mastercard Türkiye ve Azerbaycan Genel Müdürü Yiğit Çağlayan ise finansal teknolojilerin, Mastercard olarak dünyada önceliklerinden biri olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

" Türkiye'de böyle bir ekosistemde yer almak, bu konuda stratejileri olan markalarla iş birliği yapmak önemsediğimiz bir konu. Dünyada FinTech ve bu alana yapılan yatırımlar giderek artıyor ve Türkiye'nin bu gelişmelerin dışında kalması düşünülemez. Biz de Mastercard Türkiye olarak FinTech İstanbul, EY ve Oracle ile yaptığımız bu iş birliğiyle ülkemizde bu alanda bir ekosistemin oluşması ve gelişmesine katkıda bulunmayı amaçladık. İnanıyorum ki FinTech İstanbul, finansal teknolojiler alanında Türkiye'ye sınıf atlatarak etkin iş birlikleri kurulmasına liderlik edecektir."

Oracle Türkiye Teknoloji Satış Direktörü Işıl Kılınç Gürtuna, bulut bilişim, yapay zeka ve blockchain gibi teknolojilerin; globalde birçok sektörde iş yapma şekillerini ve müşteriye değer sunma yöntemlerini çarpıcı şekilde değiştirmeye tüm hızıyla devam ettiğini aktararak, "Finansal hizmetler sektörü de bu değişimin en yoğun şekilde hissedildiği sektörler arasında. Müşteriyi odağa alan, teknolojiyle farklılaşan, dikey çözümlere odaklanan ve çok hızlı hareket edebilen FinTech girişimleri de bu değişimin öncü kuvvetleri durumundalar." yorumunu yaptı.



"Faaliyetler hız kesmeden devam edecek"

FinTech İstanbul Kurucu Ortaklarından Prof. Dr. Selim Yazıcı da 2019 yılında da faaliyetlerine hız kesmeden edeceklerini vurgulayarak, "Küresel danışmanlık ve teknoloji şirketlerinin güç ve deneyimleriyle FinTech İstanbul'un bilgi birikiminin yaratacağı sinerji sayesinde FinTech ekosistemine fayda sağlayacak yeni projeler üreteceğiz. Bu dönem için önceliklerimiz arasında dünyada büyük önem taşıyan açık bankacılık (Open Banking) ve API kullanımı yer alacak. Bu kapsamda finansal kuruluşlar ve FinTech girişimleri arasında bir köprü oluşturmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.



FinTech İstanbul Kurucu Ortaklarından İhsan Elgin ise "FinTech İstanbul olarak güçlenen iş birliklerimizle önümüzdeki dönemde hedefimiz, 11. kalkınma planımıza paralel olarak finansal hizmetlerin kapsayıcılığının ve finansal çözüm çeşitliliğinin artmasına destek olmaktır." bilgisini verdi.

Kaynak: AA