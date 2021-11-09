Fintech Buluşmaları-1 Yer: Kavacık Yerleşkesi Z102

Tarih: 11/11/2021

Saat: 16: 00 - 17: 30

İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi tarafından düzenlenen "Fintech Buluşmaları-1" Alper Özata'nın (Hiperaktif Kredi Danışmanlık Ceo/Founder) katılımı ile gerçekleşecek. Finansal teknolojiden girişimcilik faaliyetlerine, günümüzde kullanılan online finansal işlemlerin nasıl gerçekleştirildiğinden yapay zekaya kadar güncel ve kapsamlı konu başlıkları ele alınacak. Fintech Buluşmaları-1'in moderatörlüğünü Dr. Öğr. Üyesi. Rabia Aktaş Şenkardeşler yapacak. Etkinlik, 11 Kasım 2021 Perşembe Günü Saat 16: 00'da Kavacık Yerleşkesi Z102 dersliğinde gerçekleşecek.

Etkinliğe ilgi duyan bütün öğrencilerimiz davetlidir.

Bu içerik 09/11/2021 tarihinde güncellenmiştir.

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