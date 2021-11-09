Fintech Buluşmaları-1
Fintech Buluşmaları-1 Yer: Kavacık Yerleşkesi Z102Tarih: 11/11/2021Saat: 16: 00 - 17: 30İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi tarafından düzenlenen "Fintech Buluşmaları-1" Alper Özata'nın (Hiperaktif Kredi Danışmanlık Ceo/Founder) katılımı ile gerçekleşecek.
Fintech Buluşmaları-1 Yer: Kavacık Yerleşkesi Z102
Tarih: 11/11/2021
Saat: 16: 00 - 17: 30
İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi tarafından düzenlenen "Fintech Buluşmaları-1" Alper Özata'nın (Hiperaktif Kredi Danışmanlık Ceo/Founder) katılımı ile gerçekleşecek. Finansal teknolojiden girişimcilik faaliyetlerine, günümüzde kullanılan online finansal işlemlerin nasıl gerçekleştirildiğinden yapay zekaya kadar güncel ve kapsamlı konu başlıkları ele alınacak. Fintech Buluşmaları-1'in moderatörlüğünü Dr. Öğr. Üyesi. Rabia Aktaş Şenkardeşler yapacak. Etkinlik, 11 Kasım 2021 Perşembe Günü Saat 16: 00'da Kavacık Yerleşkesi Z102 dersliğinde gerçekleşecek.
Etkinliğe ilgi duyan bütün öğrencilerimiz davetlidir.
Bu içerik 09/11/2021 tarihinde güncellenmiştir.