Fino Gürkan kim? Fino Gürkan çetesi kim?

Operasyonda 12 şüpheli gözaltına alınan Fino Gürkan lakaplı çete üyeleri kim? Fino Gürkan kim? Fino Gürkan çetesi kim? Detaylar haberimizde.

Operasyonda 12 şüpheli gözaltına alınan Fino Gürkan lakaplı çete üyeleri kim? Fino Gürkan kim? Fino Gürkan çetesi kim? Detaylar haberimizde.

FİNO GÜRKAN KİM?

İSTANBUL - İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele polisinden "Fino Gürkan" lakaplı organize suç liderinin çete üyesi 14 şüpheliye yönelik 3 ilçede eş zamanlı operasyon düzenlendi. Çete lideri Gürkan G. birlikte 12 şüpheli gözaltına alınırken operasyon anı polis kamerasına yansıdı.

FİNO GÜRKAN ÇETESİ

"Fino Gürkan" lakaplı çete operasyonu kameradaOperasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı

İSTANBUL - İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele polisinden "Fino Gürkan" lakaplı organize suç liderinin çete üyesi 14 şüpheliye yönelik 3 ilçede eş zamanlı operasyon düzenlendi. Çete lideri Gürkan G. birlikte 12 şüpheli gözaltına alınırken operasyon anı polis kamerasına yansıdı.İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele ekipleri "Silahlı Suç Örgütü Kurmak ve Yönetmek", "Araç Kundaklama", "Kasten Yaralama", "Yağma(Gasp)", "Tehdit" gibi suçlara karıştıkları belirlenen "Fino Gürkan" lakaplı organize suç liderinin çetesine yönelik operasyon düzenlendi.14 şüphelinin yakalanmasına yönelik Güngören merkezli Zeytinburnu ve Eyüpsultan'da eş zamanlı operasyon yapıldı.Operasyonlarda aralarında çete lideri Gürkan G.'nin de bulunduğu 12 şüpheli gözaltına alındı. 2 şüphelinin aramasının devam ettiği öğrenilirken operasyonlarda 3 adet ruhsatsız silah ele geçirildi.Öte yandan operasyon anı polis kamerasına yansıdı. Görüntülerde evlere baskın yapan ekiplerin aramalar yaptıkları görülüyor.