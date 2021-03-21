Finlandiyalı fotoğrafçı, Samanyolu'nu 12 yıl süren çalışmayla fotoğrafladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Finlandiyalı fotoğrafçı, Samanyolu'nu 12 yıl süren çalışmayla fotoğrafladı

21.03.2021 10:43 | Son Güncelleme: 21.03.2021 11:04
Finlandiyalı fotoğrafçı, Samanyolu'nu 12 yıl süren çalışmayla fotoğrafladı

Finlandiyalı astrofotografçı JP Metsavainio, 12 yıl boyunca yaptığı çalışma sonucunda, Samanyolu'nun panoramik fotoğrafını hazırladı.

Finlandiyalı astrofotografçı JP Metsavainio, 12 yıl boyunca yaptığı çalışma sonucunda, Samanyolu'nun panoramik fotoğrafını hazırladı. Metsavainio, 20 milyon yıldızı gösteren panoramik fotoğrafı, mozaik tekniği ile 16 Mart'ta tamamladı.

JP Metsavainio, 12 yıl süren çalışmasında gözlemevinde 1250 saat pozlama süresi harcadığını ve ortaya çıkan Samanyolu panoramik fotoğrafın 100 bin piksel genişliğinde olduğunu belirtti. Metsavainio, çalışmasında Kuzey Finlandiya'daki Kuzey Kutup Dairesi yakınlarındaki gözlemevinde bir dizi modifiye edilmiş kamera lensi ve teleskop kullandı.

MOZAİK TEKNİĞİ KULLANDI

Samanyolu'nun panoramik fotoğrafı, Boğa takımyıldızından Kuğu takımyıldızına 20 milyon yıldızın bulunduğu bir alanı kapsıyor. Doğru kareleri eşleştirmek için yıldızları göstergeler olarak kullanan Metsavainio, elde ettiği kareleri mozaik tekniğiyle birleştirdi. Metsavainio, basına yaptığı açıklamada 12 yıllık çalışmasının detaylarını kişisel bloğu "astroanarchy.blogspot.com"da paylaştığını ve 16 Mart'tan itibaren bloğu yaklaşık 750 bin kişinin ziyaret ettiğini belirtti.


Finlandiyalı fotoğrafçı, Samanyolu'nu 12 yıl süren çalışmayla fotoğrafladı
Finlandiyalı fotoğrafçı, Samanyolu'nu 12 yıl süren çalışmayla fotoğrafladı
Finlandiyalı fotoğrafçı, Samanyolu'nu 12 yıl süren çalışmayla fotoğrafladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Pervin Buldan Meral Akşener Vladimir Putin Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Ali Sunal Müge Anlı Guy Ritchie Acun Ilıcalı
Spor Ali Koç Fatih Terim Caner Erkin Gökhan Gönül Josef De Souza
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Antalya Esenyurt
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Finlandiyalı fotoğrafçı, Samanyolu'nu 12 yıl süren çalışmayla fotoğrafladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.3.2021 11:16:35. #1.16#
title