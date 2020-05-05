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Finlandiya, yeni nükleer santral projesini korona virüs nedeniyle uzaktan denetledi

Finlandiya, yeni nükleer santral projesini korona virüs nedeniyle uzaktan denetledi
05.05.2020 10:49 | Son Güncelleme: 05.05.2020 10:49

Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom'un Finlandiya'da inşa ettiği Hanhikivi-1 Nükleer Güç Santralini (NGS) yürüten proje şirketi RAOS, korona virüs salgını kısıtlamaları nedeniyle uzaktan denetlendi.

Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom'un Finlandiya'da inşa ettiği Hanhikivi-1 Nükleer Güç Santralini (NGS) yürüten proje şirketi RAOS, korona virüs salgını kısıtlamaları nedeniyle uzaktan denetlendi. Finlandiya Nükleer Düzenleme Kurumu (STUK) tarafından yapılan bu uygulama ile tarihte ilk kez yabancı bir nükleer santral tedarikçisinin uzaktan denetimi gerçekleştirildi.

Rosatom'un bir bölümü olan REIN A.Ş.'nin alt kuruluşu olan ve Hanhikivi-1 NGS'nin genel tedarikçisi olan RAOS'un yürüttüğü projenin denetimi, STUK tarafından Skype konferans üzerinden yapıldı.

Denetim 3 gün sürdü

Salgının getirdiği karantina, Finlandiya ve Rusya'daki seyahat kısıtlamaları gibi sosyal mesafe kuralları nedeniyle Hanhikivi-1'de 20-22 Nisan tarihlerinde yapılan 3 günlük uzaktan denetimde, mühendislik, yapılandırma, talep yönetimi, lisanslandırma ve proje dairesinden 30'dan fazla RAOS proje uzmanı denetimde hazır bulundu.

STUK denetim uzmanları, arayüz yönetimindeki ve dokümantasyon yönetimi işlemlerindeki gelişime işaret ederek, uzaktan yapılan denetim için başarılı bir biçimde yönetilen teknik düzenlemeleri ve teknik destek kalitesini de övdüler. Denetimde daha önce açılan beş gereklilikten üçü kapatıldı. RAOS Projesi, iki önemli düzenleyici gereksinimle ilgili çalışmaya devam edecek. Üç gün süren görüşmeler sonunda STUK, proje yönetim sistemine ilişkin yeni bir gereklilik açarak projenin bir sonraki aşaması olan inşa aşaması ile ilgili proje yönetim hususlarının aktif bir biçimde araştırılması gerektiğini vurguladı. NGS inşasının tüm yaşam döngüsü boyunca, 6 aylık geçiş dönemi, inşaat, kurulum ve NGS'nin devreye alınması aşamaları dahil olmak üzere proje yönetimi organizasyonunun değerlendirilmesini istedi. RAOS Projesinin bir sonraki denetiminin de geçici olarak 2020 yılının dördüncü çeyreği olarak belirlendiği kaydedildi.

Finlandiya'nın elektrik ihtiyacının yüzde 10'unu karşılayacak

Rosatom tarafından Mersin'de inşa edilen Akkuyu NGS, VVER-1200 tipi yeni nesil 4 reaktörden oluşacak ve toplam 4 bin 800 megavat kurulu güce sahip olacak. Hanhikivi-1 NGS ise Akkuyu'da kullanılan modern Rus tasarımı olan VVER-1200 3+ nesil olarak nitelenen reaktöre sahip tek üniteli, 1200 megavat kapasiteli bir NGS inşaatını kapsıyor.

Hanhikivi-1 NGS, Kuzey Ostrobothnia'nın Fin bölgesindeki Hanhikivi Yarımadasında inşa ediliyor. Proje, lisanslandırma ve NGS'nin inşa alanında hazırlık aşamasında bulunuyor. Santral tamamlandığında, Finlandiya'nın elektrik ihtiyacının yaklaşık yüzde 10'unu güvenilir ve karbon emisyonu olmadan karşılaması hedefleniyor.

Müşteri, proje sahibi ve yapılacak NGS'nin işletmecisi olan Fennovoima Oy şirketi ile Aralık 2013'te imzalanmış olan mühendislik, tedarik ve inşaat sözleşmesi gereğince, REIN A.Ş.'nin (Rosatom Devlet Şirketi'nin bir bölümü) alt kuruluşu ve Hanhikivi-1 NGS'nin genel tedarikçisi RAOS Projesi Oy olarak belirlendi. Mühendislik, tedarik ve inşaat sözleşmesi şartları gereği Rus tarafı lisanslı, işlevsel ve kullanıma hazır anahtar teslimi bir NGS tedarik etmekle yükümlü. - MERSİN

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

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