Finlandiya vatandaşı 12 yabancı terörist sınır dışı edildi
İçişleri Bakanlığı, Finlandiya vatandaşı 12 yabancı teröristin tahliye uçuşuyla ülkelerine sınır dışı edildiğini açıkladı.
31.05.2020 15:25 | Son Güncelleme: 31.05.2020 15:25
İçişleri Bakanlığı, Finlandiya vatandaşı 12 yabancı teröristin tahliye uçuşuyla ülkelerine sınır dışı edildiğini açıkladı.
İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Yabancı terörist savaşçıların ülkelerine iadelerine devam edilmektedir. Bu kapsamda 12 Finlandiya vatandaşı, tahliye uçuşuyla ülkesine sınır dışı edilmiştir" denildi. - ANKARA
Kaynak: İHA