Finlandiya, Nokia'dan Hisse Aldı

Finlandiya hükumeti, ülkenin firma sahipliğini güçlendirmek amacıyla Nokia'nın yüzde üçlük hissesini satın aldı. Nokia, Finlandiya'nın en büyük firması konumunda yer alıyor ve bu yüzden de Finlandiya Devleti'nin yatırım kolu olan, toplamda 8.4 milyar avroluk yatırımı bulunan Solidium Oy için önemli bir hedef olarak görülüyor. 844 milyon avroya alınan %3.3'lük hissenin anlamı da, firmanın toplam yatırımların %10'unu kapsaması oluyor. Buradaki fikir ülke için önemli olan firmalar üzerindeki Finlandiya kontrolünü "dengelemek" ve halk için kullanılacak olan yatırımların değerini arttırmak.

İLGİLİ HABER Ay üzerinde 4G bağlantı

Solidium CEO'su Antti Mäkinen, yılın başında Telia hisselerinin tecrit edilmesinin, Nokia yatırımına olanak tanıdığını ve Nokia'nın Solidium'un portfolyosuna mükemmel bir şekilde uyduğunu söyledi. Firmanın çekici özellikleri arasında ise güçlü bir piyasa konumunun yanı sıra, değerli yaratımlar için olanak tanıyan geniş teknoloji bilgisi de yer alıyor.

İLGİLİ HABER Nokia 9 için büyük iddia

Nokia, Dünya'nın en büyük ve en etkili cep telefonu üreticisi konumunu hızlı bir şekilde kaybetmişti. Bu kaybın ardından 2013 yılında cihazlar ve hizmetler bölümü Microsoft'a satılmıştı ve araba üreticilerinden oluşan bir birlik, firmanın HERE harita bölümünü satın almıştı.

Şu anda Nokia, temel olarak telekomünikasyon ağı ekipmanları satıyor ve Alcatel Lucent birleşiminin ardından endüstride en büyük isimler arasında yer alıyor.

Ancak Nokia'nın gerilemesi bütün Fin ekonomisini etkiledi ve Microsoft'un mobil donanım endüstrisinden çekilmesi, ciddi iş kayıplarına yol açtı. Nokia da, geçtiğimiz yıl bazı çalışanları ile yollarını ayırmak ve OZO VR kamera teknolojisini geliştirmeyi durdurmak zorunda kalmıştı.

Nokia markasını içeren akıllı telefonlar halne HMD Global tarafından üretiliyor ve Nokia 3310 gibi bazı klasik tasarımlar tekrar canlanmış durumda...