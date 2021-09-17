Finlandiya, nitelikli işçileri ülkeye çekmek için uzun süreli çalışma vizesi sunacak - Haberler
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Finlandiya, nitelikli işçileri ülkeye çekmek için uzun süreli çalışma vizesi sunacak

AA / Saadet Firdevs Aparı - Haberler | Güncel
Finlandiya, nitelikli işçileri ülkeye çekmek için uzun süreli çalışma vizesi sunacak

Finlandiya Dışişleri Bakanlığı, iş göçünü teşvik etmek için uzun vadeli ulusal D vizesi başlatmayı önerdi.

Finlandiya Dışişleri Bakanlığı, iş göçünü teşvik etmek için uzun vadeli ulusal D vizesi başlatmayı önerdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, hükümet, öncelikle uzmanları, yeni başlayan ya da işini büyüten girişimcileri ve aile üyelerini kapsayacak yeni vize teklifini 16 Eylül'de parlamentoya sundu.

Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto, önerinin iş göçünü kolaylaştırmak adına önemli olduğunu vurgulayarak, "Gerekli değerlendirmelerden sonra, ulusal D vizesinin araştırmacıları ve öğrencileri kapsayacak şekilde genişletilmesi için de bir temel oluşturacaktır." dedi.

İçişleri Bakanı Maria Ohisalo da "Finlandiya, toplumda çarkların dönmesini sağlamak için çeşitli yeteneklere sahip daha fazla uzmana ihtiyaç duyuyor. Göç alanındaki yetkililer bu ihtiyaca etkin hizmetler sunarak yanıt vermelidir. Diğer Schengen ülkelerinde, çeşitli hedef gruplar için halihazırda bir ulusal D vizesi kullanılmaktadır." diye konuştu.

Çalışma Bakanı Tuula Haatainen ise vizenin Finlandiya'ya taşınma sürecini hızlandıracağını belirterek, "Oturma izni süreçlerini hızlandırmak ve kolaylaştırmak için bir dizi başka önlem de hazırlanıyor." ifadelerini kullandı.

Haatainen eğitim temelli ve iş göçü için yeni yol haritasının "hizmet yollarını kolay ve anlaşılır hale getirecek" birçok önlemden oluştuğunu vurguladı.

Söz konusu D vizesi, kişilerin Finlandiya'da bir yıldan fazla kalmasına izin verecek, ayrıca kişilerin standart kısa süreli Schengen Vizesine kıyasla ülkede daha uzun süre kalmalarını sağlayacak.

AA / Saadet Firdevs Aparı - Son Dakika Haberleri
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