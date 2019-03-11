Finlandiya İçişleri Bakanı Mykkanen: "Deaş'a Katılan Finlandiya Vatandaşları Ülkeye Dönebilir"

Finlandiya İçişleri Bakanı Kai Mykkanen, terör örgütü DEAŞ'a katılan Finlandiya vatandaşlarının ülkeye dönebileceklerini söyledi.

Suriye'deki esir kamplarda bulunan yaklaşık 40 DEAŞ militanının Finlandiya'ya geri dönmeye çalışması ülkede büyük tartışmalara neden olurken, Finlandiya İçişleri Bakanı Kai Mykkanen, devlet televizyonuna ülkeden ayrılarak DEAŞ'a katılanların Finlandiya'ya dönebileceklerini belirtti. Finlandiya vatandaşı olan yaklaşık 80 kişinin DEAŞ saflarına katıldığını vurgulayan Mykkanen, "Elimizdeki rapora göre, 80 kişiden 20'si öldü. 20'si ise geçen yıllarda Finlandiya'ya geri döndü. Geriye kalan 40 kişinin vatandaşlığı bulunduğu için Finlandiya'ya dönmesini engelleyemeyiz" dedi.

Suriye'deki esir kamplarında bulunan Finlandiya vatandaşı DEAŞ militanlarına geri dönmelerinde yardımcı olmayacaklarını sözlerine ekleyen Mykkanen, "Fakat söz konusu kişiler Türkiye'ye kendi imkanları ile geçebilirse, Ankara'daki Finlandiya Büyükelçiliğinden yardım alabilirler." ifadesini kullandı.

Öte yandan geçen hafta İsveç kanalına açıklama yapan İsveç Başbakanı Stefan Löfven de Suriye'de esir kamplarında bulunan yaklaşık 200 İsveçli DEAŞ militanının ülkeye geri dönebileceğini belirtmişti. - STOCKHOLM

Kaynak: İHA