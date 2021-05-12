Finlandiya Futbol Federasyonundan ücretsiz başörtüsü kampanyası
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Finlandiya Futbol Federasyonundan ücretsiz başörtüsü kampanyası

Finlandiya Futbol Federasyonundan ücretsiz başörtüsü kampanyası
Anadolu Ajansı / Atila Altuntaş - Haberler | Güncel

Finlandiya Futbol Federasyonu, ülkede yaşayan Müslüman sporculara ücretsiz başörtüsü dağıtacağını duyurdu.

Finlandiya Futbol Federasyonu, ülkede yaşayan Müslüman sporculara ücretsiz başörtüsü dağıtacağını duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamada, sporda tam eşitliğe dikkati çekmek için böyle bir kampanya başlatıldığı kaydedildi.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Finlandiya eşit fırsatlara sahip bir ülke olarak biliniyor. Bununla birlikte, Finlandiya giderek daha çeşitli bir toplum haline geldikçe yapılacak çok şey olduğunun farkındayız. Ücretsiz başörtüsü kampanyasıyla, futbolu herkes için erişilebilir hale getirme taahhüdümüzü göstermek istiyoruz. Bizim için önemli olan, dini inançlar, ten rengi ve kimliği ne olursa olsun, herkesi eşit şekilde kabul etmektir. Diğer bütün ülke futbol federasyonlarının eşitliği sağlamak için bizi örnek almalarını istiyoruz"

Öte yandan, İsveç'in Expressen gazetesinin haberine göre, Fransa'daki resmi spor karşılaşmalarında başörtüsü yasağına tepki göstermek için Finlandiya Futbol Federasyonunun böyle bir karar aldığı iddia edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Atila Altuntaş

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TRT'nin 'Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması' finalinde konuştu Açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TRT'nin "Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması" finalinde konuştu Açıklaması
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Erbaş İlham Aliyev Meral Akşener Aykut Erdoğdu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Demet Akalın Hakan Sabancı Caner Cindoruk Mehmet Ali Erbil
Spor Muslera Ali Tandoğan Yılmaz Vural Rıza Çalımbay Aykut Kocaman
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Finlandiya Futbol Federasyonundan ücretsiz başörtüsü kampanyası - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.5.2021 23:22:18. #1.14#

title