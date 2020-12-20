Finlandiya, DEAŞ mensubu aileleri geri getirmeye devam ediyor
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Finlandiya, DEAŞ mensubu aileleri geri getirmeye devam ediyor

20.12.2020 17:59 | Son Güncelleme: 20.12.2020 18:03
Finlandiya, DEAŞ mensubu aileleri geri getirmeye devam ediyor

Finlandiya Dışişleri Bakanlığı, Fin ve Alman hükümetlerinin iş birliği ile 23 kişilik DEAŞ üyesi aile ve çocuklarının Suriye'den geri getirileceğini bildirdi.

Finlandiya Dışişleri Bakanlığı, Fin ve Alman hükümetlerinin iş birliği ile 23 kişilik DEAŞ üyesi aile ve çocuklarının Suriye'den geri getirileceğini bildirdi.

Finlandiya ve Almanya hükümetlerinin işbirliği ile 8'i Fin ve 15'i Alman olmak üzere toplam 23 kişilik DEAŞ üyesi aile ve çocuklarının Suriye'deki terör örgütü YPG/PKK'nın kontrolündeki El Hol kampından geri getirileceği duyuruldu.

Finlandiya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Finlandiya Anayasasının 22'nci maddesinde belirtilen, "Yetkililerin, kamplarda hapsedilen Finli çocukların temel haklarını mümkün olduğu ölçüde korumakla yükümlüdür" ifadesine dayanarak, 6'sı çocuk, 2'si de ebeveyn olmak 8 kişinin terör örgütü YPG/PKK'nın kontrolündeki El Hol kampından alındığı duyuruldu.

Açıklamada, El Hol kampında binlerce kişinin kaldığı ve kampın uzun vadede güvenlik riskleri oluşturduğu aktarılarak, bu kampta kalan çocukların eğitime muhtaç olduğu ve bu çocukların tekrardan radikal örgütlerin inisiyatifine bırakılmayacağı belirtildi.

Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto, daha önce El Hol kampından alınan DEAŞ'lı aileler nedeni ile sosyal medyadan ve muhalefet tarafından sert biçimde eleştirilmişti. Bakan Haavisto hakkında, bakanlıktaki görüş ayrılıkları ve bazı atamalar nedeni ile mecliste bir soruşturma açılmış ve geçen hafta yapılan güven oylamasında 101'e 68 oy oranı ile güven oyu almıştı. - HELSİNKİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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