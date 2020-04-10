Finlandiya'da yetersiz ve sahte Çin malı maskeler istifa getirdi Finlandiya Ulusal Acil Tedarik Ajansı (HVK) Başkanı Tomi Lounema, yetersiz ve sahte Çin malı maskeler nedeni ile istifa etti.

Finlandiya Ulusal Acil Tedarik Ajansı (HVK) Başkanı Tomi Lounema, yetersiz ve sahte Çin malı maskeler nedeni ile istifa etti.

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını ile mücadele kapsamında birçok ülke maske ve sağlık ürünü tedarik etmeye çalışıyor. Finlandiya Ulusal Acil Tedarik Ajansı (HVK) tarafından, geçmişi şaibeli ve birçok finansal suçtan hükümlü bir Finli şirket vasıtasıyla Çin'den ithal edilen maskelerin standartları geçememesi ve buna rağmen ilgili şirketlere 10 milyon Euro ödeme yapılması, Ajans Başkanı Tomi Lounema'nın istifasına neden oldu.

Başbakan Sanna Marin, sosyal medya hesabı üzerinden Ajans Başkanı Lounema'ya artık güveninin kalmadığını yazarken, Ajans'ın bağlı olduğu Ekonomik İşler ve İstihdam Bakanlığı da gerekli soruşturmanın başlatıldığını bildirdi.

HVK Başkanı Lounema, olayın ulusal basında yer alması ve başbakanın açıklamalarının ardından yaptığı basın toplantısında korona virüs vakalarının ülkede hızlıca artması ve yetersiz sağlık ekipmanlarından dolayı çok aceleci davrandıklarını ifade ederken, bu nedenle sipariş verdikleri şirketlerin geçmişini incelemediklerini kabul ederek istifasını sundu.

Sanna Marin hükümeti, üretimini Çin'de yapan bir şirket ile yıllık 100 milyon maske ve suni solunum cihazının Finlandiya'da üretilmesi konusunda anlaşma imzalamıştı. - HELSİNKİ

Kaynak: İHA