Finlandiya'da yaşayan müslüman topluluğa "sosyal mesafe" mesajı
Finlandiya Başbakanlığı, sosyal medya hesabından yayınladığı videoyla Finlandiya'da yaşayan müslüman topluluğa koronavirüs önlemleriyle ilgili mesaj verdi.
12.05.2020 22:08 | Son Güncelleme: 12.05.2020 22:10
Finlandiya Başbakanlığı, sosyal medya hesabından yayınladığı videoyla Finlandiya'da yaşayan müslüman topluluğa koronavirüs önlemleriyle ilgili mesaj verdi. Finlandiya'da yerleşik imamlar, video mesajında, ramazan boyunca sosyal mesafe kuralına uyulması gerekliliğine dikkat çekiyor.
Kaynak: AA