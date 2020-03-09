Finlandiya'da Türk ailenin doğacak bebeği için devletten 64 parçadan oluşan sürpriz hediye paketi
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR FİNANS FOTOGALERİ QUIZ TÜMÜ
Haberler ›› Dünya ›› Finlandiya'da Türk ailenin doğacak bebeği için devletten 64 parçadan oluşan sürpriz hediye paketi - Haberler
Mehmet Mert, Finlandiya, Dünya

Finlandiya'da Türk ailenin doğacak bebeği için devletten 64 parçadan oluşan sürpriz hediye paketi

Finlandiya'da yaşayan Türk ailenin evine, doğacak bebekleri için devlet tarafından 64 parçadan oluşan bir hediye paketi gönderildi.

09.03.2020 10:01 | Son Güncelleme: 09.03.2020 10:01
Finlandiya'da Türk ailenin doğacak bebeği için devletten 64 parçadan oluşan sürpriz hediye paketi

Finlandiya'da yaşayan Türk ailenin evine, doğacak bebekleri için devlet tarafından 64 parçadan oluşan bir hediye paketi gönderildi. Gelen hediyeleri evde sıralayıp fotoğraflarını çekerek sosyal medya hesabında yayımlayan Mehmet Mert şaşkınlığını dile getirdi.


Finlandiya'da bir şantiyede şeflik yapan Mehmet Mert ve eşinin 3 ay sonra doğacak bebekleri için jest niteliğinde gönderilen hediye paketinin içinde bir bebek için lazım olan tüm ihtiyaçlar bulunuyor. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

İki kurt, bir köpek! Sonuç bu kez çok farklı oldu Haberler
İki kurt, bir köpek! Sonuç bu kez çok farklı oldu
İdlib'de gazi olan asker, 34 şehit verdiğimiz saldırı anını anlattı Haberler
İdlib'de gazi olan asker, 34 şehit verdiğimiz saldırı anını anlattı
Yoldan geçen adamın Arapça sözlerini anlayan dönerci, bıçağına sarıldı Haberler
Yoldan geçen adamın Arapça sözlerini anlayan dönerci, bıçağına sarıldı
Canlı yayında açıkça soruldu: Erdoğan'la mücadele edebilecek misiniz? Haberler
Canlı yayında açıkça soruldu: Erdoğan'la mücadele edebilecek misiniz?
'Onu hiç çıplak görmedim' diyerek trans sevgilisiyle cinsel hayatını anlattı Haberler
"Onu hiç çıplak görmedim" diyerek trans sevgilisiyle cinsel hayatını anlattı
ATV'nin yeni dizisinde pes dedirten küfür sahnesi! RTÜK'e şikayet yağdı Haberler
ATV'nin yeni dizisinde pes dedirten küfür sahnesi! RTÜK'e şikayet yağdı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Angela Merkel Abdülhamit Gül Mustafa Şentop İçişleri Bakanı Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Elçin Sangu Gülben Ergen Berkay Şahin Acun Ilıcalı
Spor Podolski Bülent Uygun Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Fatih Karagümrük
Daha Fazla Adana Avrupa Sivasspor Yunanistan
Şu an buradasınız: Finlandiya'da Türk ailenin doğacak bebeği için devletten 64 parçadan oluşan sürpriz hediye paketi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.3.2020 11:10:43. #1.14#