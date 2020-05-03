Finlandiya'da son 24 saatte koronavirüsten 10 ölüm

Finlandiya'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle son 24 saatte 10 kişi yaşamını yitirdi.

Finlandiya'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle son 24 saatte 10 kişi yaşamını yitirdi. Ülkede toplam ölü sayısı 230'a yükseldi.

Ülkede son bir günde 10 kişinin daha koronavirüsten hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 230'a yükseldi. Ülkede vaka sayısı ise son 24 saatte 78 kişi daha artarak, 5 bin 254'e çıkarken, toplamda 3 bin kişi de iyileşti.

Kaynak: DHA