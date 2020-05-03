Finlandiya'da son 24 saatte koronavirüsten 10 ölüm
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Finlandiya'da son 24 saatte koronavirüsten 10 ölüm

Finlandiya'da son 24 saatte koronavirüsten 10 ölüm
03.05.2020 16:23 | Son Güncelleme: 03.05.2020 16:23

Finlandiya'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle son 24 saatte 10 kişi yaşamını yitirdi.

Finlandiya'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle son 24 saatte 10 kişi yaşamını yitirdi. Ülkede toplam ölü sayısı 230'a yükseldi.

Ülkede son bir günde 10 kişinin daha koronavirüsten hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 230'a yükseldi. Ülkede vaka sayısı ise son 24 saatte 78 kişi daha artarak, 5 bin 254'e çıkarken, toplamda 3 bin kişi de iyileşti.


Kaynak: DHA

Dünya Manşet

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