Finlandiya'da okulda kılıçlı saldırı: 1 ölü, 10 yaralı

01.10.2019 20:31

Finlandiya'nın Kuopio şehrindeki bir meslek okulunda kılıçla gerçekleştirildiği belirtilen saldırıda bir kişi hayatını kaybetti, ikisi ağır 10 kişi yaralandı.



Savo Meslek Okulu'nda meydana gelen saldırıda yaralananlar arasında, polisin engellemek için iki kez ateş ettiği saldırgan da bulunuyor. Euronews.com'da Görüntüle