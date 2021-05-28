Finlandiya'da mutfak masrafı skandalı
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Finlandiya'da mutfak masrafı skandalı

Finlandiya'da mutfak masrafı skandalı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, Başbakanlık resmi konutu Kesaranta'da bulunduğu dönemde usulsüz olarak kendisi ve ailesi için harcadığı aylık 300 euroluk mutfak masrafları ile eleştiriliyor.

Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, Başbakanlık resmi konutu Kesaranta'da bulunduğu dönemde usulsüz olarak kendisi ve ailesi için harcadığı aylık 300 euroluk mutfak masrafları ile eleştiriliyor.

Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, başbakanlık konutunda yaşadığı dönemde yaptığı iddia edilen özel mutfak masrafı ile gündemde. Marin, Başbakanlık resmi konutu Kesaranta'da kahvaltıda harcadığı aylık 300 Euroluk mutfak masrafları ile eleştirilen hedefi oldu. Ülkenin en çok satan ulusal gazetesi İltalehti'de yayınlanan haberin ardından, olay sosyal medyada "aamiaisgate" hashtagıyla en çok konuşulan konular arasında yer aldı.

Eleştirilerin artması üzerine açıklama yapan Finlandiya Başbakanlık Ofisi, Başbakan ve ailesinin özel harcama haklarının olduğunu ve bu hakkında eski Başbakan Paavo Lipponen (1995-2003) döneminde hayata geçirildiğini ve daha sonraki başbakanların da bu hakkı kullandığı bildirildi. - HELSİNKİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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