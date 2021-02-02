Finlandiya'da buz kaplı denizde mahsur kalan kişi böyle kurtuldu
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Finlandiya'da buz kaplı denizde mahsur kalan kişi böyle kurtuldu

02.02.2021 16:00 | Son Güncelleme: 02.02.2021 16:04
Finlandiya'da buz kaplı denizde mahsur kalan kişi böyle kurtuldu

Finlandiya'da buzla kaplı denize kanoyla açılan Mårten Mickos, 3 buçuk saat mahsur kaldı.

Finlandiya'da buzla kaplı denize kanoyla açılan Mårten Mickos, 3 buçuk saat mahsur kaldı. Mickos, buz kütlelerini kürek çekerek uzaklaştırarak, kurtulurken, o anlar gazeteci eşi tarafından kayda alındı. 

Finlandiya'daki Kotisaari adasına tatil için giden gazeteci Senja Larsen ve eşi Mårten Mickos çifti donma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Kanoyla denize açılan Mickos, aşırı soğuklardan dolayı buz tutan denizde mahsur kaldı. Mickos kürek çekerek buzları iterek, mahsur kalmaktan kurtulurken, o anlar gazeteci Larsen tarafından kayda alındı.

3 SAAT BOYUNCA KÜREK SALLADI

Viral olan görüntüyle ilgili  basına konuşan gazeteci Larsen, " Klasik gelecek belki ama, bir gazeteci olarak haber olacağımız da aklıma gelmedi. 3 saat boyunca eşim kürekle buz parçalarını itti. Yaşadıklarımız korkunçtu ancak, çektiğim görüntüler harikaydı" ifadelerine yer verdi.

- Finlandiya

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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