Finlandiya Büyükelçisi Ari Maki?nin Güven Mektubunu Takdim Töreni

Finlandiya Büyükelçisi Ari Maki?nin Güven Mektubunu Takdim Töreni

21.10.2019 21:51
Finlandiya Büyükelçisi Ari Maki?nin Güven Mektubunu Takdim Töreni
Kaynak: DHA
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