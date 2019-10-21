Finlandiya Büyükelçisi Ari Maki?nin Güven Mektubunu Takdim Töreni

Trump'tan Türkiye'ye küstah tehdit: Türkiye uygunsuz davranırsa yaptırımlar ve vergiler uygularız
Kaçış Sendromu rahatsızlığı olan Mehmet Ali Erbil verdiği kilolarla şaşırttı
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Rusya Savunma Bakanı Şoygu: Suriye'de Rusya, Türkiye ve ABD'nin iş birliği önemli
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Suudi Arabistan Veliaht Prensi Salman'dan Manchester United'ı satın almak için 3,5 milyar euroluk teklif