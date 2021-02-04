Finlandiya Başbakanı Marin, Çin'in Uygurlara yönelik zulmüne tepki gösterdi
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Finlandiya Başbakanı Marin, Çin'in Uygurlara yönelik zulmüne tepki gösterdi

04.02.2021 16:05 | Son Güncelleme: 04.02.2021 16:08
Finlandiya Başbakanı Marin, Çin'in Uygurlara yönelik zulmüne tepki gösterdi

Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, Çin'in Uygur halkına yönelik uygulamalarına tepki göstererek uluslararası toplumun Çin'in yaptıklarına göz yummaması gerektiğini vurguladı.

Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, Çin'in Uygur halkına yönelik uygulamalarına tepki göstererek uluslararası toplumun Çin'in yaptıklarına göz yummaması gerektiğini vurguladı.

Marin, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Çin'in, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde Müslüman Uygur halkına yönelik uygulamalarına dikkati çekti.

Çin'in insan haklarını ayaklar altına alma ve azınlıkları ezme politikasına uluslararası toplumun göz yummaması gerektiğini ifade eden Marin, "Ticaret ve ekonomi, bu zulümleri görmezden gelmek için haklı gerekçe olamaz." ifadesini kullandı.

Marin, iki ve çok taraflı diyaloğun merkezinde insan haklarının mutlaka yer alması gerektiğinin altını çizdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / And Demir

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