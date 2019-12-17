Finladiya hükümeti IŞİD'li Fin vatandaşı ailelerin çocuklarını kabul etmeye hazırlanıyor

17.12.2019 07:38 | Son Güncelleme: 17.12.2019 07:38

Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, "en kısa zamanda" IŞİD'e katılan Finlandiyalı annelerin çocuklarını ülkeye kabul edileceğini açıkladı. Fakat, siyasiler arasında tartışma sebebi olan "annelerin" konusu ise henüz açıklığa kavuşmadı.



Finlandiya basınına göre, Suriye'nin kuzeyindeki El Hol kampında 11 Finli kadın ve 30'dan fazla Finli çocuk bulunuyor. Euronews.com'da Görüntüle