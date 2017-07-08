FINK' de Eğlence Onlara Emanet

16 Yıldır Bodrum'un vazgeçilmezleri arasında yer alan FINK Club gece hayatının nabzını tutmaya davam ediyor. İşletmeciliğini Kartal Altıkulaçoğlu' nun yaptığı kulüb' ün müzikleri ise unutulmaz şarkıların efsane ismi Nil Burak' ın oğlu Cemre Burak' a emanet. Burak, Türk ve Dünya müzik listelerinin en sevilen şarkılarını FINK Club misafirleri için çalıyor.

Haziran ayı itibari ile kapılarını açan Fink, Bodrum' un Yahşi koyunda, gündüzleri Beach'in de geceleri ise Club'ın da keyfi ve eğlenceyi bir arada sunuyor.