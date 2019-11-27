Finikeli kadınlardan ASMEK'e yoğun ilgi

27.11.2019 12:01 | Son Güncelleme: 27.11.2019 12:06

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından Finike'de açılan ASMEK kursları yoğun ilgi görüyor. Finike ASMEK'te bu yıl ebru, yağlı boya resim gibi sanatsal kursların yanı sıra elbise dikim, hediyelik eşya yapımı gibi kadınların ev ekonomisine katkı sağlayabileceği kurslar da açıldı.



Antalya Büyükşehir Belediyesi Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı'na bağlı Yaygın Eğitim Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen ASMEK kurslarına kayıt yaptıran Finikeli kadınlar 8 ayrı branşta eğitim görüyor. Sanat ve meslek edindirme kurslarına yoğun ilgi gösteren Finikeli kadınlar hem sosyalleşiyor, hem de yeni sanatsal ve mesleki bilgiler öğreniyor.



Finike ASMEK Binası'nda 2019-2020 eğitim öğretim yılında açılan ahşap hediyelik eşya yapımı, alçı şekillendirme ve döküm, ebru sanatı, yağlı boya resim, ahşap boyama ve vernikleme, dekoratif ahşap süsleme, saç renklendirme ve kadın elbise dikim kurslarına 153 Finikeli kadın katılıyor. - ANTALYA

Kaynak: İHA