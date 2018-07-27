Finikeli Dudu Teyzeye Belediyeden Yardım

Antalya Büyükşehir Belediyesince Finike ilçesinde harabe bir

evde yaşamını sürdüren 71 yaşındaki Dudu Ortaç'a konteyner ev ve eşya yardımında bulunuldu.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Belediye Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, yardımseverlerin



kullanmaktan vazgeçtiği, iyi durumdaki beyaz eşya, elektronik eşya, mobilya, mutfak eşyası

ve giysileri ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor, aynı zamanda evi olmayanlara da konteyner ve ev eşyası hediye ediyor.



Bu kapsamda Finike ilçesi Saklısu Mahallesi'nde oturan Dudu Ortaç'a Büyükşehir Belediyesince yardım eli uzatıldı.

Fiziki durumu yetersiz, kullanılmaz bir halde olan evinde yaşamını sürdürmeye çalışan Ortaç'a öncelikle

konteyner ev ve eşya yardımı yapıldı.

Yaşadıkları karşısında duygulanan Ortaç, "Zor günlerimde beni

yalnız bırakmadınız. Menderes Başkanımızı Allah başımızdan eksik etmesin yardımları için

çok teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.