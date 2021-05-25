Finike Yeşilyurt'a yeni itfaiye istasyonu
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Finike Yeşilyurt'a yeni itfaiye istasyonu

Finike Yeşilyurt'a yeni itfaiye istasyonu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Antalya Büyükşehir Belediyesi Finike ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'ne itfaiye istasyonu kurdu.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Finike ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'ne itfaiye istasyonu kurdu. İstasyon, 12 mahallede gerçekleşen olaylara hızlı şekilde müdahale edebilecek.

Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ilçelerde de yapılanmasını sürdürüyor. Teşkilatın hareket kabiliyetini ve müdahalelerini daha hızlı hale getirmeyi hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç duyulan bölgelere yeni istasyonlar kazandırmaya devam ediyor.

12 mahalleye müdahale edilebilecek

Her türlü olayda can ve mal kaybını engellemek için çaba harcayan Büyükşehir İtfaiyesi, kırsal ilçelerde ekiplerin olay yerine varış süresini kısaltmak için Finike'nin büyük mahallelerinden Yeşilyurt'a istasyon kurdu. Böylece ekipler Yeşilyurt ve çevresindeki 12 mahallede gerçekleşen olaylara hızlı şekilde müdahale edebilecek.

Uzak mahallelere hızlı müdahale

Finike Kumluca İstasyonu Gruplar Amiri Hüseyin Yükselen, "Yeni istasyonumuz ile Finike merkeze uzak olan Asarönü, Yalnız ve Gökbük gibi yaklaşık 12 mahalleye daha etkin hizmet verilebileceğiz. Finike İstasyonundan ekiplerin o mahallelere ulaşabilmeleri zaman alabiliyordu. Şimdi Yeşilyurt istasyonu ile uzak bölgelere yaklaştık" dedi. - ANTALYA

Finike Yeşilyurt'a yeni itfaiye istasyonu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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