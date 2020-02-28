Finike'ye şehit ateşi düştü (2)

28.02.2020 11:19 | Son Güncelleme: 28.02.2020 11:19

2 YILLIK UZMAN ÇAVUŞ

Suriye'nin İdlib kentinde düzenlenen hava saldırısında şehit olan 33 askerden Piyade Uzman Onbaşı Turgut Burkay Korkmaz'ın Antalya Finike'de yaşayan ailesine acı haberi, askeri yetkililer verdi. Şehidin Turunç Mahallesi'ndeki baba evinde acı haberi alan baba Salih Korkmaz ile anne Fatma Korkmaz, büyük üzüntü yaşadı. Şehidin evine Türk bayrağı asılırken, mahalleli ve yakınları taziye ziyaretinde bulundu. Şehit Piyade Uzman Onbaşı Turgut Burkay Korkmaz'ın iki yıldır uzman çavuş olarak görev yaptığı, 3 kardeşinin bulunduğu kaydedildi. Şehidin cenazesinin Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde olduğu, işlemlerinin ardından Finike'ye gönderileceği belirtildi.

Kaynak: DHA