Finike'ye şehit ateşi düştü
SURİYE'nin İdlib kentinde düzenlenen hava saldırısında şehit olan 33 askerden Piyade Uzman Onbaşı Turgut Burkay Korkmaz'ın (23) acı haberi, Antalya'nın Finike ilçesinde yaşayan ailesine verildi.
28.02.2020 10:13 | Son Güncelleme: 28.02.2020 10:13
SURİYE'nin İdlib kentinde düzenlenen hava saldırısında şehit olan 33 askerden Piyade Uzman Onbaşı Turgut Burkay Korkmaz'ın (23) acı haberi, Antalya'nın Finike ilçesinde yaşayan ailesine verildi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
---------------Şehit evinin önünde Türk Bayrağı asılı haldeAmbulans görüntüsü
Şehit Turgut Burkay Korkmaz'ın fotoğrafları
Suat SÖĞÜT/FİNİKE (Antalya)
Kaynak: DHA