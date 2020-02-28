Finike'ye şehit ateşi düştü
FLASH HABER: İdlib'den kahreden haber: Şehit olan asker sayısı 33'e yükseldi
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Finike'ye şehit ateşi düştü

SURİYE'nin İdlib kentinde düzenlenen hava saldırısında şehit olan 33 askerden Piyade Uzman Onbaşı Turgut Burkay Korkmaz'ın (23) acı haberi, Antalya'nın Finike ilçesinde yaşayan ailesine verildi.

28.02.2020 10:13 | Son Güncelleme: 28.02.2020 10:13
Finike'ye şehit ateşi düştü

SURİYE'nin kentinde düzenlenen hava saldırısında şehit olan 33 askerden Piyade Uzman Onbaşı Turgut Burkay Korkmaz'ın (23) acı haberi, 'nın ilçesinde yaşayan ailesine verildi. 

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Şehit evinin önünde Türk Bayrağı asılı haldeAmbulans görüntüsü

Şehit Turgut Burkay Korkmaz'ın fotoğrafları

Suat SÖĞÜT/FİNİKE (Antalya)


Kaynak: DHA

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