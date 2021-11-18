Finike Sahilkent Hali'nde asfalt çalışması - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Finike Sahilkent Hali'nde asfalt çalışması

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Finike Sahilkent Hali'nde asfalt çalışması

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Finike Sahilkent Toptancı Hali ve bağlantı yolunda asfalt çalışması yaptı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Finike Sahilkent Toptancı Hali ve bağlantı yolunda asfalt çalışması yaptı. Büyükşehir ekipleri halin giriş noktasını da yeniden düzenledi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Finike Sahilkent Toptancı Hali içinde ve çevresinde bulunan tali yollarda asfalt çalışması gerçekleştirdi. Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler ve Finike Belediyesi ekiplerinin ortaklaşa çalışmaları sonucu Sahilkent Toptancı Hali ve bağlantı yolunda 14 bin metrekarelik sathi asfalt çalışması yapıldı.

"Hal girişi düzenlendi"

Antalya Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı, ekipleri ise Sahilkent Toptancı Hal giriş noktasını yeniden düzenledi. Giriş bölgesindeki ek bina yıkımı gerçekleştirilerek, sıcak asfaltla kaplandı. Belirlenen alana iki kavşak yapılarak trafik güvenliği ve araçların rahat giriş çıkışı yapması sağlanacak. - ANTALYA

Finike Sahilkent Hali'nde asfalt çalışması

Finike Sahilkent Hali'nde asfalt çalışması

Finike Sahilkent Hali'nde asfalt çalışması

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title