Finike portakalında hasat mesaisi sürüyor
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Finike portakalında hasat mesaisi sürüyor

18.12.2020 11:35 | Son Güncelleme: 18.12.2020 12:08

Türkiye'nin coğrafi işaretli ürünlerinden Finike portakalında bu yıl rekoltenin dolu ve şiddetli yağış nedeniyle büyük ölçüde azalarak 100 bin ton seviyesinde gerçekleşeceği tahmin ediliyor.

Türkiye'nin coğrafi işaretli ürünlerinden Finike portakalında bu yıl rekoltenin dolu ve şiddetli yağış nedeniyle büyük ölçüde azalarak 100 bin ton seviyesinde gerçekleşeceği tahmin ediliyor.

Türkiye'nin portakal üretiminde önemli yere sahip Finike'deki bahçelerde geçen ay başlayan hasat yoğun şekilde devam ediyor.

Mayıstaki sıcak hava dalgası ile son 1 ayda yaşanan dolu ve şiddetli yağışın olumsuz etkilediği portakal bahçelerinde verimin azalacağı öngörülüyor. Geçen yıl 250 bin ton olarak gerçekleşen rekoltenin bu yıl 100 bin tonda kalması bekleniyor.

Çoğunlukla Washington Navel cinsi portakal üretiminin yapıldığı ilçede hasat edilen günlük ortalama 250 ton ürün, Türkiye'nin çeşitli illerine gönderilmesinin yanında yurt dışına ihraç ediliyor.

Tat ve aromasıyla fark yaratan, dünyanın en iyi portakalları arasında gösterilen Finike portakalı, coğrafi işaretli bir ürün olması dolayısıyla da ilgi görüyor.

Finike Ziraat Odası Başkanı Halil Sarıçobanoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgenin alüvyon toprak yapısı nedeniyle Finike portakalının kendine özgü bir tadı olduğunu, meyvenin kabuğunun ince, kendisinin sulu ve şekerli olduğunu söyledi.

İlçede 2 bin 500 üreticinin 10 bin dekar alanda portakal yetiştirdiğini dile getiren Sarıçobanoğlu, şöyle konuştu:

"Kasım ayı ortalarında hasada başladık. Önce aşırı sıcaklar, sonrasında da dolu portakal üreticisine büyük zarar verdi. Geçen yıl 250 bin ton olan rekolte bu yıl 100 bin ton civarında olacak. Bu yıl portakalı, az olmasından dolayı bahçeden kalitesine göre 3-4 liraya satıyoruz. Şu anda yoğun talep var."

Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle portakala ilginin arttığını söyleyen Sarıçobanoğlu, talebe yetişmekte zorluk çektiklerini ifade etti.

Finike portakalında hasat mesaisi sürüyor
Finike portakalında hasat mesaisi sürüyor
Finike portakalında hasat mesaisi sürüyor
Finike portakalında hasat mesaisi sürüyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bekir Bektaş

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