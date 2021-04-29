Finike'nin kanalizasyon sorunu çözülüyor

Finike'nin yüz yıllık kanalizasyon sorunu, Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Finike Belediyesi tarafından yapılan ortak ihaleyle çözüme kavuşturuluyor.

Finike'nin yüz yıllık kanalizasyon sorunu, Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Finike Belediyesi tarafından yapılan ortak ihaleyle çözüme kavuşturuluyor.

Finike'nin yıllardır çözüm bekleyen kanalizasyon şebekesi sorunu Finike Belediyesinin girişimleri Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin de destekleriyle çözüme kavuşuyor. Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) Genel Müdürlüğünde gerçekleştirilen ihaleye dokuz firma katılırken, kazanan firmanın teklif dosyası incelendikten sonra çalışmalara başlanılacağı bildirildi.

Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi, ilçenin onlarca yıldır hayata geçirilememiş kanalizasyon şebekesi sorunu çözüme kavuşturacak olmaktan dolayı büyük bir mutluluk ve sevinç yaşadıklarını söyledi.

Göreve geldikleri günden bu yana Finike'nin kanalizasyon sorununun çözülmesi için çok çaba sarf ettiklerini belirten Başkan Geyikçi, "Büyükşehir Belediyemizin de desteğiyle yılların sorunu çözülüyor. Bu da bizi ayrıca mutlu ediyor. İhalemizi gerçekleştirdik, bundan sonra ihale sürecinin tamamlanmasını bekleyeceğiz. İnşallah en kısa sürede yasal prosedürler tamamlanır, çalışma biran önce başlar." dedi.

Kanalizasyon çalışması hakkında da bilgi veren Geyikçi, toplamda 26 kilometre kanalizasyon hattı, beş kilometre abone bağlantısı, 10 mentol tipi atık su terfi merkezi, dört kilometre terfi basma hattı yapılacağını kaydetti.

Kanalizasyon hattının Sahilkent, Kale, İskele, Karşıyaka, Kızılca, Yeni ve Eski Mahallede anlatan Geyikçi, "Yıllardır yaşanan sıkıntımız inşallah çözülecek. Bu vesileyle ilçemizin kanayan yarasına merhem olan, ilçemizi kanalizasyon şebeke hattına kavuşturan, Finike halkına ve Finike Belediyesi'ne desteklerini her zaman esirgemeyen Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı sayın Muhittin Böcek'e ve kıymetli ekibine teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çakmak