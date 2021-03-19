Finike Kadınlar Kulübüne ilgi artıyor
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Finike Kadınlar Kulübüne ilgi artıyor

19.03.2021 15:19 | Son Güncelleme: 19.03.2021 15:27
Finike Kadınlar Kulübüne ilgi artıyor

Finike'de belediyenin destekleriyle kurulan kadınlar kulübüne ilgi artıyor.

Finike'de belediyenin destekleriyle kurulan kadınlar kulübüne ilgi artıyor.

Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi, yaptığı yazılı açıklamada, sosyal belediyecilik faaliyetleri kapsamında ev kadınlarının aile bütçelerine destek olabilmek amacıyla oluşturdukları kadınlar kulübüne gösterilen ilgiden memnun olduklarını bildirdi.

Göreve geldikleri ilk günden itibaren sosyal belediyeciliğe büyük önem verdiklerini vurgulayan Geyikçi, "Kadınlar kulübü sosyal belediyecilik alanındaki çalışmalarımızdan. Burada kadın hemşerilerim meslek edinecekler, ürettikleri ürünlerin satışından ev ekonomilerine katkı sağlayacaklar. Buraya ilginin yoğun olması bizi mutlu ediyor. Şu an için yaklaşık 50 hemşerim eğitim alıyor. Bu rakamın ilerleyen günlerde daha da artmasını bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çakmak

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