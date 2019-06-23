Finike Gökbük Kanyonu'nda kurtarma çalışması

Antalya'nın Finike ilçesindeki Gökbük Kanyonu'nda yürüyüş yapan ve arkadaşları yaralandığı için bölgede mahsur kalan 4 kişilik grubun kurtarılma çalışmaları AFAD, UMKE, JAK ve AKUT ekiplerince sürdürülüyor.

Edinilen bilgiye göre, Finike Gökbük Kanyonu'nda öğle saatlerinde yürüyüşe çıkan 4 kişilik gruptan iki kişi 16.30 sırasında geçirdikleri bir kaza sonucu vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. Yardım isteyen yürüyüşçüleri buldukları yerden çıkarmak için AFAD, UMKE, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve AKUT ekipleri harekete geçti.

İkisi hafif şekilde yaralanan 4 kişiden oluşan gruba ulaşıldığı ve bulundukları noktadan çıkarılma çalışmalarının ekiplerce sürdürüldüğü öğrenildi.

Kaynak: AA