Finike Fatih Bulvarı'na kaldırım
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Finike Fatih Bulvarı'na kaldırım

Antalya Büyükşehir Belediyesi Finike'nin Fatih Bulvarı üzerinde sürdürülen kaldırım çalışmasını tamamladı.

16.01.2020 12:00 | Son Güncelleme: 16.01.2020 12:05
Finike Fatih Bulvarı'na kaldırım

'nin Bulvarı üzerinde sürdürülen kaldırım çalışmasını tamamladı. Yaklaşık 2 kilometrelik çalışmanın ardından Fatih Bulvarı yayalar için daha güvenli hale geldi.


Planlı, kurallı ve kimlikli bir kent için çalışmalarını sürdüren Antalya Büyükşehir Belediyesi Finike'de kaldırım çalışması yaptı. Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen kavşak, yaya kaldırımı ve bakım-onarım çalışması kapsamında toplam 2 kilometre olan Finike Fatih Bulvarı'nda kaldırım çalışması tamamlandı.


Çalışma kapsamında yolla aynı hizada olan kaldırımlar yükseltilirken, yaya güvenliği de sağlandı. Çalışmalar kapsamında ekipler, görme engelli bireylerin de Finike içinde rahat ve güvenli bir şekilde yürümelerini sağlayacak "görme engelli iz yolu" döşemelerini de gerçekleştirdi. - ANTALYA

Kaynak: İHA
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