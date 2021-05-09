Finike'deki iki akarsu yosunlardan ve yabani otlardan temizleniyor
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Finike'deki iki akarsu yosunlardan ve yabani otlardan temizleniyor

Finike'deki iki akarsu yosunlardan ve yabani otlardan temizleniyor
Anadolu Ajansı / Mehmet Çakmak - Haberler | Güncel

Finike ilçesindeki Acıçay ve Tatlıçay akarsularının yosunlardan ve yabani otlardan temizleme çalışması başlatıldı.

Finike ilçesindeki Acıçay ve Tatlıçay akarsularının yosunlardan ve yabani otlardan temizleme çalışması başlatıldı.

Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi, yaptığı açıklamada, ilçenin içinden iki akarsu geçtiğini ve bu akarsuların temiz bir görüntüye sahip olabilmesi için Belediye olarak gerekli çalışmaları yaptıklarını bildirdi.

Akarsuların temizliği için Belediye imkanlarıyla yüzer teknik ekipman oluşturduklarını anlatan Geyikçi, şunları kaydetti:

"Fevzi Demirkaya ve Nail Taşkın arkadaşlarımız tarafından yosun kesme makinesi ile tekneden yüzer temizlik makinesi oluşturdu. Bununla belli aralıklarla iki çayda temizlik yapılmaya başladı. İki çayda da yosun ve yabani otlarla oluşan kötü görüntüye son vereceğiz. Akarsularımız, tertemiz olacak ve pırıl pırıl akacak."

Geyikçi, emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çakmak

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