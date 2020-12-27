Finike'deki Eroğlu Nuri Camisi'nde çalışmalar tamamlandı
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Finike'deki Eroğlu Nuri Camisi'nde çalışmalar tamamlandı

27.12.2020 13:25 | Son Güncelleme: 27.12.2020 13:28
Finike'deki Eroğlu Nuri Camisi'nde çalışmalar tamamlandı

Finike ilçesindeki Eroğlu Nuri Camisi'ndeki inşaat çalışmalarının tamamlandığı bildirildi.

Finike ilçesindeki Eroğlu Nuri Camisi'ndeki inşaat çalışmalarının tamamlandığı bildirildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, yaptığı açıklamada, 2017'de inşaatına başlanan ve göreve geldiklerinde yapımını yüzde 40 seviyesinde tamamlanmış devraldıkları caminin ibadete hazır hale getirildiğini belirtti.

Osmanlı ve Selçuklu mimarisiyle tamamen el işçiliği ve Horasan harcı kullanılarak inşa edilen caminin hayırlı olmasını temenni eden Böcek, 500 kişi kapasiteli caminin kentin simgesi olacağını ifade etti.

Finike Eroğlu Nuri Camisi'nin devir işlemleri tamamlanınca ibadete açılacağı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Yıldız

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