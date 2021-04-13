Finike'de zabıta ekipleri gıda üretimi yapılan işletmeleri denetledi
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Finike'de zabıta ekipleri gıda üretimi yapılan işletmeleri denetledi

Anadolu Ajansı / Mehmet Çakmak - Haberler | Güncel
Finike'de zabıta ekipleri gıda üretimi yapılan işletmeleri denetledi

Finike Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Ramazan ayının başlamasıyla ilçede gıda üretimi yapan iş yerleri ve fırınları denetledi.

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Finike Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Ramazan ayının başlamasıyla ilçede gıda üretimi yapan iş yerleri ve fırınları denetledi.

Zabıta ekipleri, Ramazan ayının başlamasıyla gıda üretim ve tüketimi yapılan iş yerlerinde denetim gerçekleştirdi. Gıda mühendisi eşliğinde yapılan denetimlerde ekmek gramajı, hijyen, maske, eldiven, bone kullanımı, üretimde kullanılan hammaddelerin son kullanım tarihleri ve sosyal mesafeye kuralına uyulup uyulmadığı kontrol edildi.

Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi, yapılan rutin denetimleri, Ramazan ayının başlamasıyla arttırarak devam ettiklerini söyledi.

Denetimlerin amacının halk sağlığını ilgilendiren konularda işletmelerde oluşabilecek aksaklıkları önceden tespit ederek olumsuzlukların önüne geçmek olduğunu ifade eden Geyikçi, "Ekiplerimizin denetimdeki amaçları, genel kuralların yanında koronavirüs salgını döneminde halkımızın sağlığına daha fazla dikkat edilmesini sağlamak. Bu konuda ilçemizdeki duyarlı tüm esnaflarımıza teşekkür ediyoruz. Amacımız hem denetim yapmak, hem de işletme sahipleri ve çalışanlarını ilgili konularda bilgilendirmek." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çakmak

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