Finike'de zabıta ekipleri, gıda üretim yerlerini denetledi

Antalya'nın Finike ilçesinde faaliyet gösteren gıda üretimi ve satışı yapılan iş yerlerine yönelik denetim gerçekleştirildi.

Antalya'nın Finike ilçesinde faaliyet gösteren gıda üretimi ve satışı yapılan iş yerlerine yönelik denetim gerçekleştirildi.

Finike Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince, gıda üretimi yapan iş yerleriyle fırınlar ve marketlerde, etiket kontrolü, gramaj, hijyen, maske, eldiven, bone kullanımı, üretimde kullanılan mamullerin son kullanım tarihleri ve sosyal mesafeye kuralına uyulup uyulmadığı kontrol edildi.

İlçe Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi, yaptığı açıklamada, zabıta ekiplerinin denetimlerinin süreceğini, halk sağlığını korumayı ve salgınının önlenmesine katkı sunmayı amaçladıklarını ifade etti.

Denetimlerde eksikliği bulunan iş yerlerinin sözlü ve tutanak düzenlenerek uyarıldığını vurgulayan Geyikçi, halkın sağlını korumak için tüm işletmelere görev düştüğünü bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çakmak