Finike'de şehitlikler ziyaret edildi
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Finike'de şehitlikler ziyaret edildi

Finike'de şehitlikler ziyaret edildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Finike'de şehitlik ziyareti gerçekleştirildi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Finike'de şehitlik ziyareti gerçekleştirildi.

15 Temmuz hain darbe girişiminin 5. yıl dönümü münasebetiyle 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı çerçevesinde Finike Merkez Camii'nde Mevlid-i Şerif okutuldu ve şehitlerin kabirleri ziyaret edildi.

Finike Kaymakamı Zafer Sağ, Cumhuriyet Başsavcısı Emre Kaya, İlçe Emniyet Müdürü Mahmut Avcı ve ilçe protokolü, merkez caminde şehitler için mevlid okutulmasının ardından şehit Tugut Burkay Korkmaz, Şehit Nurettin Tek ve şehit Adem Ovar'ın kabirleri ziyaret edilip dualar okundu. - ANTALYA

Finike'de şehitlikler ziyaret edildi
Finike'de şehitlikler ziyaret edildi
Finike'de şehitlikler ziyaret edildi
Finike'de şehitlikler ziyaret edildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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