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Finike'de otomobilden parçalar çalan şahıs yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Finike'de otomobilden parçalar çalan şahıs yakalandı

Antalya'nın Finike ilçesinde otomobilden 1 adet oto teybi, 1 adet anfi, 1 adet akü, 1 adet kriko, 4 adet hoparlör ve 1 adet valiz çalan şahıs, jandarma ekipleri tarafından çaldığı malzemeler ile yakalandı.

ANTALYA (İHA) - Antalya'nın Finike ilçesinde otomobilden 1 adet oto teybi, 1 adet anfi, 1 adet akü, 1 adet kriko, 4 adet hoparlör ve 1 adet valiz çalan şahıs, jandarma ekipleri tarafından çaldığı malzemeler ile yakalandı. İfadesi alınan şüpheli, serbest bırakıldı.

Finike İlçesi Hasyurt Mahallesi'nde 13 Kasım Cumartesi günü M.Ç.'ye ait otomobilden 1 adet oto teybi, 1 adet anfi, 1 adet akü, 1 adet kriko, 4 adet hoparlör ve 1 adet valiz içerisindeki kıyafetlerin çalınması olayı ile ilgili, Hasyurt Jandarma Karakol Komutanlığı 18 ve 20. JASAT timleri tarafından yapılan araştırmalar neticesinde, hırsızlık olayını M.K. isimli şahsın gerçekleştirdiği tespit edildi. Şahıs, olaydan 4 gün sonra çalınan malzemeler ile yakalandı. Şüpheli M.K. ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. - ANTALYA

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