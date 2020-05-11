Finike'de örtü altında yetiştirilen kavuna yoğun talep
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Finike'de örtü altında yetiştirilen kavuna yoğun talep

Finike'de örtü altında yetiştirilen kavuna yoğun talep
11.05.2020 14:36 | Son Güncelleme: 11.05.2020 14:36

Antalya'nın Finike ilçesinde örtü altında üretilen kavunlar hasat edilmeye başladı.

Antalya'nın Finike ilçesinde örtü altında üretilen kavunlar hasat edilmeye başladı. Yurt içi ve dışından yoğun talep gören kavunun kilosu 3-4 liradan alıcı buluyor. Finike Toptancı Hali Dernek Başkanı İsmail Karataş, "Avrupa, Balkanlar, Rusya gibi ülkelere gidiyor. Aynı zamanda iç piyasaya gidiyor. Büyük çaptaki marketlerden talep var. Türkiye'nin her noktasında tüketici sofralarıyla buluşturuyoruz" dedi.

Finike'de ihracat ve iç piyasaya yönelik yaklaşık 100 dekar örtü altı alanda üretimi yapılan kavun hasadı başladı. Finike Toptancı Hali Dernek Başkanı İsmail Karataş, örtüaltı üretim hakkında bilgi aktardı. İlçenin sebze ve meyve cenneti olduğunu belirten Karataş, Finike'de yaklaşık 6 bin 500 dönüm alanda örtüaltı üretim yapıldığını kaydetti. Örtüaltı üretimde çok çeşitlilik olduğunu belirten Karataş, "Bunların başında domates, biber, salatalık, kabak ve patlıcan çeşitleri gelmektedir. Başta Finike portakalı olmak üzere ilçede çok çeşitli sebze ve meyve üretimi de vardır. Aynı zamanda kavun üreticiliği yapılmaktadır" dedi.Kavun hasadının başladığını, ihracata ve iç piyasaya gönderilmeye başladığını kaydeden Karataş, hal çıkış fiyatının kalitesine göre 3-4 lira civarında olduğunu belirterek, "Bölgemizde kavun ocak ayının içinde ve daha fazla da şubat ayının başında dikimi başlar. Mart ayına kadar dikim devam eder. Nisan ayının ilk haftasından itibaren turfanda, bugünlerde ise mevsimlik olmak üzere kavun hasadı başlar. Piyasaya ve ihracata yönelik ürünümüz çoğalmış olur. Bölgemizdeki sebze ve meyve, tüketicimizin sofrasına ulaşacak şekilde hem iç piyasa hem de dış piyasaya yetecek kadar üretim mevcuttur" diye konuştu.'VİRÜSE KARŞI BOL BOL SEBZE VE MEYVE TÜKETSİNLER'Serada üretilen kavunların bombus arısı ve bal arılarıyla döllendiğini belirten Karataş, "Ürünümüz tamamen organik. Herkesin gönül rahatlığıyla yiyebileceği, kokusu ve tadıyla lezzetli ve talep gören bir üründür. Bütün tüketicilere tavsiye ediyoruz. Gelsinler, görsünler. Yerinde de görebilirler. Biz gönül rahatlığıyla tüketiyoruz. Tüketicilerimize de yemeyi tavsiye ediyoruz. Koronavirüsle ilgili zaten bizim tüketicilere tavsiyemiz bol bol sebze ve meyve tüketmeleridir. Bağışıklık sistemini güçlendirir. Biz bu bölgede bol bol sebze ve meyve tüketiyoruz. Bölgemizde de virüse rastlanmamıştır" dedi.'BİRÇOK ÜLKEDEN TALEP VAR'Finike'de üretilen kavuna birçok ülkeden talep olduğunu vurgulayan Karataş, "Kavuna şu an birçok ülkeden talep var. İhracatçılarımız da yurt dışına talep olduğundan dolayı bizlerden kavun talep etmekte. Avrupa, Balkanlar, Rusya gibi ülkelere gidiyor. Aynı zamanda iç piyasaya gidiyor. Aynı zamanda büyük çaptaki marketlerden talep var. Türkiye'nin her noktasında tüketici sofralarıyla buluşturuyoruz kavunu" diye konuştu.'SEBZE FİYATLARI GERİLEMEYE DEVAM EDECEK'Toptancı Hal Dernek Başkanı Karataş, ilçedeki sebze fiyatları hakkında da bilgi aktardı. Sebze fiyatlarının mayıs ayı itibariyle düşmeye başladığını kaydeden Karataş, şöyle dedi:

"Şu an domates üretiminin çoğalmasıyla Finike Toptancı Hali'nde kilosu 2-3 lira bandındadır. Daha da gerilemesini bekliyoruz. Kalitesine göre salatalık 1- 1,5 lira, kabak 1,70- 2 lira arasında, patlıcan 1,5- 2 lira arasında, kavun 3- 4 lira arasında, diğer biber çeşitlerimiz de 1- 1,5 bandında satılmaktadır. Kapya biber 8 lira, kapya mevsimsel olarak tonajda eksilme olduğu için fiyatı biraz daha yüksek. Dolma biber de 2- 2,20 lira arasında satılmaktadır."


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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