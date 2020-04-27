Finike'de koronavirüsü yenen hasta alkışlarla taburcu edildi Finike'de koronavirüsü yenen hasta alkışlarla taburcu edildiAntalya'nın Finike Devlet Hastanesi'nde koronavirüs (Covid-19) tedavisinin ardından sağlığına kavuşan 1 kişi, alkışlarla taburcu edildi.

Finike'de koronavirüsü yenen hasta alkışlarla taburcu edildi

Antalya'nın Finike Devlet Hastanesi'nde koronavirüs (Covid-19) tedavisinin ardından sağlığına kavuşan 1 kişi, alkışlarla taburcu edildi.

Finike Devlet Hastanesi'nde koronavirüs tedavisi gören 1 kişi sağlığına kavuştu. Adı açıklanmayan hasta, sağlık çalışanlarının alkışlarıyla taburcu edilerek evine uğurlandı. Finike Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Yücel Kurt, bölgenin tek pandemi hastanesi olarak büyük bir sorumlulukla görevlerini ifa ettiklerini belirterek, "Hastanemize diğer ilçelerden gelen Covid-19 hastalarımızı sağlıkla taburcu ettikten sonra kendi ilçe sınırlarımızda tespit ettiğimiz ilk pozitif vakamızın yapılan son iki testinin de negatif çıkması üzerine sağlıkla taburcu etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Başta İl Sağlık Müdürlüğümüze ve Finike Devlet Hastanesi'nin tüm fedakar çalışanlarına teşekkür ediyorum" dedi. Hasta ve yakınlarının izolasyon kurallarına riayet etmesinin son derece önemli olduğunu belirten Başhekim Kurt, "Ülkemizde de başarılı bir şekilde devam etmekte olan bu sürecin sekteye uğramaması adına taburcu edilen hasta ve yakınlarının izolasyon kurallarına riayet etmesi son derece önem arz etmektedir. Bununla beraber vatandaşlarımızın da Covid-19 mücadelesi kapsamında alınan kararlara sıkı sıkıya bağlı kalması gerekmektedir. Herkese sağlıklı günler dilerim" diye konuştu.

Kaynak: DHA