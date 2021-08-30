Finike'de kadınlar, denizde Türk bayrağı açtı
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Finike'de kadınlar, denizde Türk bayrağı açtı

Finike'de kadınlar, denizde Türk bayrağı açtı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Antalya'nın Finike ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında bir grup kadın, denize girerek Mustafa Kemal Atatürk'ünde resminin bulunduğu Türk Bayrağını açarak 30 Ağustos'u kutladı.

Antalya'nın Finike ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında bir grup kadın, denize girerek Mustafa Kemal Atatürk'ünde resminin bulunduğu Türk Bayrağını açarak 30 Ağustos'u kutladı.

Finike'de 30 Ağustos Zafer Bayramı sebebi ile toplanan bir grup kadın, Taş ocağı mevkiindeki bir plajda denize girerek Atatürk portresinin bulunduğu Türk Bayrağını açarak 30 Ağustos'u kutladı. - ANTALYA

Finike'de kadınlar, denizde Türk bayrağı açtı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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