Finike'de görenleri şaşırtan muhteşem doğa olayı
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Finike'de görenleri şaşırtan muhteşem doğa olayı

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Finike'de görenleri şaşırtan muhteşem doğa olayı İlçenin üzerini bulutlar kapladı telefonu alan sokağa çıktı Gizemi çözülemeyen bulutlara vatandaş yorumu: "Yılan gibi kıvrılıp gidiyor" Antalya'da gece saatlerinden bu yana dağların üzerine çökmüş olan beyaz bulutları görenler hayrete düştü.

Finike'de görenleri şaşırtan muhteşem doğa olayı

İlçenin üzerini bulutlar kapladı telefonu alan sokağa çıktı

Gizemi çözülemeyen bulutlara vatandaş yorumu: "Yılan gibi kıvrılıp gidiyor"

ANTALYA - Antalya'da gece saatlerinden bu yana dağların üzerine çökmüş olan beyaz bulutları görenler hayrete düştü. Gizemi çözülemeyen doğa olayını ise cep telefonu kamerasına kayıt eden vatandaş, bulutlara bakıp, "Yılan gibi kıvrılıp gidiyor. Hayır olsun İnşallah" dedi.

Finike ilçesine bağlı Kızılca ve Karşıyaka Mahalleleri üzerine dün geceden itibaren çöken bulutlar, görenleri şaşırtıyor. Sıcak hava ve şiddetli rüzgara rağmen dağılmayan bulutların çıkış nedeni bilinmiyor. Oluşan garip doğa olayını ise vatandaşlar cep telefonları ile çekerek kayıt altına alıyor. Cep telefonu kamerası ile bulutları kayıt altına alan vatandaş bulutların yılan gibi kıvrıldığını söyleyip, "Şöyle bir hava akımı var, bulutları ilk defa görüyorum. Korkutucu ve ürkütücü. Yılan gibi kıvrılıp gidiyor. Hayır olsun İnşallah" diye konuştu.

Finike'de görenleri şaşırtan muhteşem doğa olayı
Finike'de görenleri şaşırtan muhteşem doğa olayı
Finike'de görenleri şaşırtan muhteşem doğa olayı
Finike'de görenleri şaşırtan muhteşem doğa olayı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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