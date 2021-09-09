Finike'de geri dönüşüm aracında çıkan yangın korkuya sebep oldu
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Finike'de geri dönüşüm aracında çıkan yangın korkuya sebep oldu

Finike'de geri dönüşüm aracında çıkan yangın korkuya sebep oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Antalya'nın Finike ilçesinde, geri dönüşüm malzemeleri toplamak için sanayi sitesine gelen aracın arka kısmı belirlenemeyen bir sebepten dolayı yandı.

Antalya'nın Finike ilçesinde, geri dönüşüm malzemeleri toplamak için sanayi sitesine gelen aracın arka kısmı belirlenemeyen bir sebepten dolayı yandı. Yangına ilk müdahaleyi sanayi esnafı yaparken alevler itfaiye ekipleri tarafından kısa süre içerisinde kontrol altına alındı.

Finike ilçesi Eski Mahalledeki Finike Sanayi Sitesine geri dönüşüm malzemeleri toplamaya gelen özel bir şirkete ait kamyonetin atıklarını topladığı arka kısmında henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Yangına ilk müdahaleyi sanayi sitesi esnafı yaptı, olay yerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından yangın kısa süre içerisinde söndürüldü. Yangını gören vatandaşlar, panik yaşadı. - ANTALYA

Finike'de geri dönüşüm aracında çıkan yangın korkuya sebep oldu
Finike'de geri dönüşüm aracında çıkan yangın korkuya sebep oldu
Finike'de geri dönüşüm aracında çıkan yangın korkuya sebep oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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