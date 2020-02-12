Finike'de genel cerrahi uzmanı göreve başladı
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Finike'de genel cerrahi uzmanı göreve başladı

Finike Devlet Hastanesinin kadrosuna yeni katılan Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Türkay Belen, hasta kabulüne başladı.

12.02.2020 17:04 | Son Güncelleme: 12.02.2020 17:04
Finike'de genel cerrahi uzmanı göreve başladı

Devlet Hastanesinin kadrosuna yeni katılan Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Türkay , hasta kabulüne başladı.


2006 yılında Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun olan Op. Dr. Türkay Belen, Yüksekova Devlet Hastanesinde 1 yıl görev yaptı. Cerrahi ihtisasını 2013 yılında İstanbul Üniversitesinde tamamlayıp, Devlet Hizmet Yükümlüsü olarak İnebolu Devlet Hastanesine atanan Belen, burada 2 yıl çalıştıktan sonra 2017 yılı içerisinde 'da "Heildelberg Universty Observership"de Minimal İnvaziv Cerrahi ve Obezite Cerrahisi üzerine gözlemci olarak görev yaptı. 2017-2019 yılları arasında özel hastanede çalışan Türkay Bey 2019 yılı Açıktan Atama ile Finike Devlet Hastanesine atandı. - ANTALYA

Kaynak: İHA
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